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迎接世界盃開幕戰，墨西哥城11日停課、公務員全面居家辦公。（示意圖／達志／美聯社）

為因應國際足球總會世界盃開幕戰及相關活動帶來的大量人潮，墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）10日發布行政命令，宣布首都墨西哥城的聯邦政府員工於6月11日全面居家辦公，並要求各級公私立學校停課1天，以減輕交通壓力並維護道路安全。

路透社報導，根據命令內容，墨西哥城將於11日舉辦世界盃開幕賽及多項慶祝活動，預計吸引大批國內外球迷及觀光客湧入市區。政府表示，此舉主要目的是改善城市交通流動，降低道路壅塞情況，確保賽事及相關活動順利進行。

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該行政命令要求設於墨西哥城的聯邦政府機關實施遠距辦公措施，減少公務員通勤需求。不過，涉及醫療照護、公共安全、關鍵基礎設施維運以及世界盃相關工作的人員，仍須維持正常上班，以確保公共服務不中斷。

此外，從學前教育到大學階段的公私立學校，也將於11日全面停課，進一步降低交通流量。政府同時呼籲民間企業配合採取居家辦公模式，共同分散尖峰時段車流與人流。墨西哥政府指出，透過公部門率先實施遠距辦公及停課措施，希望為世界盃開幕活動創造更順暢的交通環境，並提升市民與遊客的出行安全。

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