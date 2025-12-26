迎接二0二六桃園ON AIR跨年夜 民眾入場樂天棒球場全面實施安檢

迎接二０二六桃園ON AIR跨年夜，民眾入場樂天棒球場全面實施安檢。(觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

二０二六桃園ON AIR跨年晚會三十一日晚間七點在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地熱鬧登場，為讓民眾安心參與、順利返家，桃園市政府已針對跨年活動擬定維安計畫成立安檢小組，並整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規劃多項便民交通疏運措施。其中，桃園機場捷運將提供四十一小時不收班服務，並於活動當日提供免費接駁車往返桃園、中壢火車站，讓民眾盡情享受跨年夜、返程不必煩惱。

廣告 廣告

迎接二０二六桃園ON AIR跨年夜，民眾入場樂天棒球場全面實施安檢。(觀旅局提供）

為全面維護參加活動民眾安全，市府已針對跨年晚會活動擬定維安強化計畫，成立安檢小組，於樂天桃園棒球場全面實施人員及隨身物品安全檢查。活動期間，警察局將派出特殊任務警力、防暴緝毒警犬隊及刑事快打警力支援，並針對會場進行全面地毯式場檢，運用金屬探測器、「天羅地網」監視錄影系統及無人機干擾槍等裝備，提升見警率，確保市民安全。

樂天桃園棒球場跨年主活動場地將採分區域、分時段開放民眾免費入場，並實施總量管制，請民眾提早入場。主辦單位於球場三個主要入口均設置安檢站及安檢通道，草坪區入口（Gate一）將於十二月三十一日上午十時開放入場；球場座位區入口設於球場東、西側（Gate E、Gate W），將於下午二時開放入場。

請民眾配合安全檢查，並依人潮狀況配合入場管制、禁止進入及引導前往戶外轉播區等相關措施；另為維持進場動線順暢，禁止攜帶違禁品、大型背（提）包及行李箱入場，請盡量輕裝前來參加跨年活動。

活動當日除了桃園機場捷運將提供四十一小時不收班服務，還將開設免費接駁車服務，包含桃園線（紅線：桃客桃園總站-桃園區延平路二十八號搭乘）及中壢線（綠線：桃客中壢總站-中壢區中正路五十一號搭乘），往返跨年接駁車轉運站，提供民眾快速抵達會場及返家的交通選擇。