迎接人工智慧教育變革 基隆教育處推「AI先行，百師擁證」計畫

基隆市政府教育處率先推動「AI先行，百師擁證」計畫，鼓勵教育工作者參與人工智慧素養認證考試。（教育處提供）

記者楊耀華／基隆報導

為迎接人工智慧時代的教育變革，基隆市政府教育處率先推動「AI先行，百師擁證」計畫，鼓勵教育工作者參與人工智慧素養認證考試，經認證單位公布結果，基隆市計六十三名教師到考，共有六十二位教師取得AI素養認證，通過率達到百分之九十八，成效卓著。

這次認證考試是基隆市一一四年度「AI先行，百師擁證」計畫的核心環節，參與人員均需完成密集的AI素養課程後，方可參與實體認證考試。「百師認證」計畫產生效益首先協助教師取得AIATCL專業認證，提升AI教學整合力與專業形象，教師運用AI促進課程創新、培養學生AI素養，並以資料化決策強化教學成效，帶動智慧校園與教育轉型發展。

教師們經過嚴謹的培制與認證機制，取得人工智慧素養級專業認證後，象徵教師具備AI教學專業與素養，可納入研習歷程與師資資格，作為推動AI素養與智慧教育的重要專業證明，全面提升AI工作應用與教學能力，讓基隆成為AI教育的領航者。

教育處徐嬿立處長指出，期許今年度通過認證的六十二位教育夥伴能應用所學於教學現場，運用AI優化教案設計、建立互動式學習資源，並嘗試智慧多元評量與數據分析，強化教學創新與學生學習成效，厚植學生未來關鍵能力。

另外，教育處持續推動AI教育發展，AI數位實驗室已完成建置，配置高階電腦主機與高速網路環境，未來將持續強化AI跨領域課程研發、教師專業培訓、學生創意應用實驗與師生AI學習場域外，並結合雲端運算與AI倫理教育，推動教學創新與智慧學習常態化。將讓AI教育從體驗走向創新，培育具備AI素養與實作能力的新世代學習者。