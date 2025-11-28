迎接人生下半場的舒心日常！把20坪新成屋裝修成療癒、安全又好住的退休宅

編輯 張若蓁｜圖片提供 禾光室內裝修設計有限公司

室內坪數20坪的新成屋，為屋主夫妻為退休生活打造的新家。禾光室內裝修設計有限公司先根據屋主需求重塑空間格局配置，再將生活所需的收納機能與信仰空間置入，讓屋主二人的退休生活可以安全、療癒又舒心。



玄關長廊由灰色磁磚鋪陳，輕淺的色彩界定落塵分野，同時也帶出清新明亮的入室氛圍。為保留寬敞的走道，則於廊道側邊規劃一間玄關衣帽間，將鞋子、大衣等物件統一收納，兼具行走的便利與安全性，當衣帽間門片關起，視覺瞬間恢復清爽。廊道另一側則規劃懸浮穿鞋椅與收納櫃，並一路延伸至電視牆，綿長的尺度延展空間，讓小宅空間感也更放大。神桌設計以可收納概念整合於展示櫃中，祭祀時只需將小桌子拉出來，就可以輕鬆擺放供品，兼顧需求也不會壓縮走道。開放式餐聽將中島與餐桌相接，擴大操作檯面，除了用餐還是日常閱讀、手作的多功能空間。獨立廚房入口則藉由隱藏門調和於牆面，避免油煙疑慮。多功能室採用半實牆半玻璃的方式分隔，空間獨立，視覺上卻依然相接，親友來訪還能化身客房使用。



主臥室色調溫潤，輕柔的灰色深淺交織，輔以窗邊臥榻，有如一個舒緩情緒療癒空間。次臥室同樣採用玻璃隔間分隔，通透視覺顯化雙面採光，也讓屋主夫妻可以時刻注意彼此狀況，提升日常間的安全性。次臥寢臥區規劃於空間最內側，入房後先由更衣間建立一層緩衝，提升隱私性，也讓收納機能最大化。



考量到未來清潔與維護的便利性，設計師特別選用了易於整理的建材來打造整體空間。這不僅延長了裝修的使用年限，也在日常生活中無形減輕清潔維護的負擔，把更多時間留給休閒與家人互動。

禾光室內裝修設計有限公司／羅孝立+禾光設計團隊

地址：台北市信義區松信路216號1樓

電話：02-27455186

Email：herguangdesign@gmail.com

網站：http://www.herguang.com

