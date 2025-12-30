迎接元旦新年首聚！到「紅桧燒肉鍋物」創造儀式感，火烤兩吃盛宴啟動全新開始

跨年煙火落幕、元旦假期正式展開，許多人選擇用一頓有儀式感的美食，為新的一年揭開序幕。台中太平人氣餐廳「紅桧燒肉鍋物」，憑藉結合燒肉與鍋物的火烤兩吃形式、屢登台中美食推薦榜單，更因榮獲MUSE國際設計獎而話題不斷，成為元旦聚餐、家人團圓與好友相約的熱門首選。

榮獲MUSE設計獎肯定，火焰美學打造新年儀式感

走進紅桧燒肉鍋物，深紅與墨黑交織的空間設計，在燈光映襯下宛如火焰流動，低調卻充滿張力。由「弄室制作」操刀的空間美學，將現代設計與東方禪意融合，讓用餐不只是味覺享受，更是一場視覺與情緒的沉浸體驗。元旦假期走進這樣的用餐空間，彷彿為新年注入沉穩又熱烈的能量。

燒肉鍋物雙主軸，頂級肉品海鮮一次到位

餐桌上的主角同樣令人期待。紅桧主打燒肉與鍋物套餐，嚴選美國安格斯肩小排、紐西蘭薄切牛舌、日本A5和牛角切等高品質肉品，炙燒後肉香四溢、口感細緻；海鮮則有挪威鯖魚、船凍透抽、新鮮干貝等，完整呈現海味鮮甜。鍋物湯底講究火候，其中「魚翅鮑魚頂上湯」以老母雞與金華火腿慢熬，湯色金黃澄澈，入口醇厚不膩，特別適合作為新年的暖心開場。

日式主食與甜品收尾，為新年留下美好滋味

除了燒肉與鍋物，在日式料理與甜點上的用心，也為節慶聚餐加分。主食如炙燒松露和牛散壽司、鮭卵甜蝦散壽司等，層次豐富、精緻卻不浮誇；餐後則可品嚐昭和布丁、水信玄餅、水羊羹、櫻餅與荻餅等日式甜品，甜而不膩，為元旦聚餐畫下溫柔而滿足的句點。

無論是家人團聚、情侶約會，或是好友相約為新年立下目標，紅桧燒肉鍋物都以恰到好處的火候、貼心服務與完整餐飲體驗，陪伴大家迎接嶄新一年。在歡聚與美食交織的元旦假期，用一場燒肉鍋物饗宴，為新的一年啟動新的開始。

紅桧燒肉鍋物 Hinoki

營業地址：台中市太平區中山路四段5號

營業時間：早上11:00–凌晨02:00（最後收客01:00）

營業電話：04-2395-9088

紅桧燒肉鍋物 ：https://bby.news/紅桧官網

