迎接元旦，新營區公所結合青商會辦升旗和健走

在南瀛綠都心公園的元旦升旗典禮湧現參與人潮。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

迎接一一五年到來，新營區公所、新營青商會一日清晨在南瀛綠都心公園舉辦升旗典禮，市長黃偉哲率市府團隊參加，並和民代一起為健走出發鳴槍，不少民眾手持小國旗，攜家帶眷參與健行，還以手推車帶著嬰兒同行，有民眾以環保素材做創意裝扮，為新的一年注入健康與活力。

市長黃偉哲率領市府團隊、多位民代、青商會、新營區長陳宏田等人，和大新營區民眾一起參加升旗典禮。

黃偉哲說，過去一年，台南歷經楠西地震、丹娜絲風災、豪雨衝擊，感謝第一線救災人員與國軍全力守護和投入復原工作；儘管面臨天災考驗，台南在經濟與市政建設上仍持續推進，新的一年市政團隊也會更加努力，也祝願大家在新的一年，馬年行大運，家庭和樂。

陳宏田說，升旗和健走是大新營地區最具代表性的元旦大型活動之一，已辦卅三年；今年活動以健康、關懷、環保、防災、團結與探索為核心理念，規劃安全友善、適合全家大小參與的健走路線，讓民眾在運動中欣賞城市風貌，促進親子互動與鄰里交流。

民眾以創意裝扮參加健走。（記者陳佳伶攝）

現場設置多個宣導攤位，內容涵蓋社會福利、環境保護、災害防治、健康促進及弱勢關懷等政策宣導，並結合學校師生以環保材質或廢棄物創作裝置藝術與創意裝扮，讓環保意識向下扎根。