生活中心／周容萱 嚴凱 高雄報導

因應不斷升高的高鐵需求量，高鐵公司將從日本引進全新列車，也為了迎接12組新列車，特地在高雄左營增建「第二車輛檢修廠」，今天（28）上午舉行上梁典禮，宣告未來維修和駐車量能都能大大提升。

主持人：「為我們今天的啟樑，共同來揭開序幕。」

拴上螺栓的鋼梁，正式安裝定位，祈求工程一切順利，為了迎接全新高鐵列車引進，在高雄左營基地增建的「第二車輛檢修廠」，28號舉行上梁典禮。

高鐵董事長史哲：「現在我們的運量是日均是22.5萬，我們前年是21.5萬，我們總共成長了，一年就成長了一萬一千人，我只要在周會看到，五六日破30萬，我就知道，這百分之百就是陳其邁（辦）演唱會。」

廣告 廣告

8月將迎接全新列車！ 高鐵「新家」正式上梁

迎接全新列車! 高鐵"新家"正式上梁 預計2027完工。（圖／民視新聞）

畢竟高雄近年來演唱會越辦越多，而且一場比一場還要盛大，高鐵運量需求當然也成正比，2025運量創新高，首度突破八千萬人次。今年八月高鐵即將迎來全新列車，全部12組也將在2028年正式到位上線。

高雄市長陳其邁：「當時高鐵被大家貼標籤說，高鐵是廢鐵，我們捷運的預算，還掛在立法院，各項的補助計劃型的補助，都還在立法院，我們那在嗷嗷待哺，地方建設不能停，所以真的也是希望說，我們立法院能夠多努力一點，許委員現在可以專心當立委。」

喊話立法院將預算解凍，讓地方交通建設更能發展。

8月將迎接全新列車！ 高鐵「新家」正式上梁

迎接全新列車! 高鐵"新家"正式上梁 預計2027完工。（圖／民視新聞）

交通部長陳世凱：「高雄的基地運轉了全臺灣的均衡，這是一個很重要的起點，準備要迎接新的列車，那在迎接新的列車的過程當中，我們要先把這些檢修廠，也就是未來新的列車的新家，要先準備好。」

維修量能將從現行38組提升到47，最終尖峰運量也能提升百分之25，檢修廠正式上梁，做足準備。

原文出處：8月將迎接全新列車！ 高鐵「新家」正式上梁

更多民視新聞報導

高雄市驚傳重大車禍 高姓機車騎士慘遭輾斃

霍諾德徒手爬台北101 Netflix直播創紀錄「衝上全球第3名」

重現南義海岸風情 Ferrari Amalfi 基礎售價 1,390 萬元起！

