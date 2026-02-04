迎接冬奧開幕 第三屆王楊嬌體育賽事創紀錄獎公佈核獎辦法

王楊嬌體育賽事創紀錄獎發起人簡民惠盼透過獎項，提供選手持續向前的重要支持。（王楊嬌信望愛基金會提供）

記者陳建興／台北報導

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」由公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會於2024年共同創立。首屆以奧運與帕運選手為主要獎勵對象，第二屆進一步將獎勵範圍擴大至國高中選手，展現對年輕好手的支持與重視。創立兩年來，創紀錄獎已累計頒發超過新台幣3,400萬元獎金，持續為台灣體壇注入正向能量。

這些成果不僅是選手個人的突破，也展現台灣體育實力的累積與提升。創紀錄獎持續深化獎勵設計，期望給予這些突破更具份量的肯定。2026冬季奧林匹克運動會即將登場，台灣迎來38年來最大規模代表團參賽。創紀錄獎同步公布冬奧專屬獎勵辦法，呼應這項重要突破。

廣告 廣告

本屆冬季奧林匹克運動會，台灣參賽選手人數創新高，為38年來最大規模，並首度取得女子單人雪車及女子雙人雪車兩項目參賽資格，為台灣冬季運動發展寫下重要里程碑。王楊嬌體育賽事創紀錄獎公布冬奧專屬獎勵辦法，呼應此項歷史性突破，並為站上國際最高競技舞台的選手們傳遞支持與鼓勵。

針對我國2026年冬奧個人賽與雙人賽參賽選手，凡參與任一項目，名次或成績刷新我國選手於該項目歷屆冬奧最高排名或紀錄，或於我國首次取得冬奧參賽資格之任一項目中代表出賽並完賽者，即具備榮譽獎座申請資格。若符合前述條件之一，且該項目於當屆賽事最終排名未達前三名者，更可進一步申請獎金，將有機會獲頒新台幣100萬元。

王楊嬌體育賽事創紀錄獎發起人簡民惠表示，今年台灣冬奧代表團在參賽人數與項目上皆寫下歷史新頁，能看見更多台灣好手在國際賽場上展現競技風采，讓她對台灣體壇的發展充滿信心。期待選手們在冬奧舞台上的精彩表現，也期待透過創紀錄獎，提供選手持續向前的重要支持。

回顧過去兩屆得獎選手的表現，充分展現王楊嬌體育賽事創紀錄獎所珍視的突破精神，也達成多項令人印象深刻的成就。其中，第一屆得獎者陳弈通成為台灣36年來首位奧運男子擊劍國手；第二屆得獎者簡子傑則於男子 1500 公尺項目中，成功打破高懸42年的全國紀錄，兩人皆成功改寫多年紀錄，為台灣體育寫下嶄新篇章。

長年屹立不搖的紀錄，往往反映其高難度，因此每一次的成功突破都格外珍貴，也是推動台灣體壇持續向前的重要動力。創紀錄獎持續深化獎勵設計，並在今年首度將「紀錄維持時間」納入核獎標準，期望讓這些打破高懸紀錄的精采表現，更加被看見。

針對我國運動員，不限年齡與身分，凡於2026年度參與國內外「田徑、游泳、舉重、場地自由車」四大項目之個人賽事，並成功刷新「全國紀錄」者，將有機會獲頒獎金及榮譽獎座乙座。其中，若突破過去十年內無人打破的紀錄，獎金將高達新台幣100萬元；過去五年內無人突破之項目，則可獲獎金50萬元；近5年內已有紀錄被刷新，仍可獲頒新台幣30萬元獎金。期盼透過創紀錄獎的支持，鼓勵選手持續突破自我，締造台灣體壇新猷。

去年，王楊嬌體育賽事創紀錄獎將獎勵範圍擴大至國、高中選手，希望透過獎項的辦理讓更多處於成長階段的年輕選手被看見，並提供實質支持，陪伴選手在追逐夢想的道路上穩健前行。

凡於指定賽事及項目成功刷新全國紀錄者，將有機會獲頒獎金及王楊嬌體育賽事創紀錄獎獎座乙座。（王楊嬌信望愛基金會提供）

延續對人才育成的支持及重視，本屆創紀錄獎針對國、高中選手，凡參與「中華民國115年全國中等學校運動會」，並於「田徑、游泳、舉重、場地自由車」四大項目的特定個人賽事中創下或刷新「大會紀錄」者，皆有機會獲頒獎金及獎牌或獎狀乙座。其中，刷新過去連續超過 3 屆以上無人突破的項目，可獲10萬元獎金；過去3屆內（含第3屆）有人突破之項目，則可獲5萬元獎金。相關核獎辦法與細節，將依王楊嬌體育賽事創紀錄獎官方網站公告內容為準。

創紀錄獎發起人簡民惠表示，期待在年底的頒獎典禮上，見證更多優秀的年輕運動員站上舞台，展現勇於挑戰、持續突破的精神。同時也期盼透過獎項的力量，持續擴大正向影響力，成為推動台灣體壇成長的重要助力。