凡於指定賽事及項目成功刷新全國紀錄者，將有機會獲頒獎金及王楊嬌體育賽事創紀錄獎獎座乙座。（圖：主辦單位提供）

▲凡於指定賽事及項目成功刷新全國紀錄者，將有機會獲頒獎金及王楊嬌體育賽事創紀錄獎獎座乙座。（圖：主辦單位提供）

迎接冬奧開幕，第三屆王楊嬌體育賽事創紀錄獎公佈核獎辦法。針對我國2026年冬奧個人賽與雙人賽參賽選手，凡參與任一項目，名次或成績刷新我國選手於該項目歷屆冬奧最高排名或紀錄，或於我國首次取得冬奧參賽資格之任一項目中代表出賽並完賽者，即具備榮譽獎座申請資格。若符合前述條件之一，且該項目於當屆賽事最終排名未達前三名者，更可進一步申請獎金，將有機會獲頒新台幣100萬元。

廣告 廣告

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」由公益信託王楊嬌信望愛基金與財團法人大眾教育基金會於2024年共同創立。首屆以奧運與帕運選手為主要獎勵對象，第二屆進一步將獎勵範圍擴大至國高中選手，展現對年輕好手的支持與重視。創立兩年來，創紀錄獎已累計頒發超過新台幣 3,400 萬元獎金，持續為台灣體壇注入正向能量。

過去兩屆得獎者中，有多位打破高懸已久的紀錄，這些成果不僅是選手個人的突破，也展現台灣體育實力的累積與提升。創紀錄獎持續深化獎勵設計，期望給予這些突破更具份量的肯定。2026冬季奧林匹克運動會即將登場，台灣迎來 38年來最大規模代表團參賽。創紀錄獎同步公布冬奧專屬獎勵辦法，呼應這項重要突破。

本屆冬季奧林匹克運動會，台灣參賽選手人數創新高，為38年來最大規模，並首度取得女子單人雪車及女子雙人雪車兩項目參賽資格，為台灣冬季運動發展寫下重要里程碑。王楊嬌體育賽事創紀錄獎公布冬奧專屬獎勵辦法，呼應此項歷史性突破，並為站上國際最高競技舞台的選手們傳遞支持與鼓勵。

王楊嬌體育賽事創紀錄獎發起人簡民惠表示，今年台灣冬奧代表團在參賽人數與項目上皆寫下歷史新頁，能看見更多台灣好手在國際賽場上展現競技風采，讓她對台灣體壇的發展充滿信心。期待選手們在冬奧舞台上的精彩表現，也期待透過創紀錄獎，提供選手持續向前的重要支持。

針對我國運動員，不限年齡與身分，凡於2026年度參與國內外「田徑、游泳、舉重、場地自由車」四大項目之個人賽事，並成功刷新「全國紀錄」者，將有機會獲頒獎金及榮譽獎座乙座。其中，若突破過去10年內無人打破的紀錄，獎金將高達新台幣100萬元；過去5年內無人突破之項目，則可獲獎金50萬元；近5年內已有紀錄被刷新，仍可獲頒新台幣30萬元獎金。期盼透過創紀錄獎的支持，鼓勵選手持續突破自我，締造台灣體壇新猷。（註：核獎辦法請依王楊嬌體育賽事創紀錄獎官方網站公告內容為準）。