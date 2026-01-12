迎接出國旅遊熱潮！長榮航空增開米蘭、日韓熱門航線航班

長榮航空今年將針對米蘭、日韓及東南亞多條熱門航線進行增班。(示意圖) 圖：長榮航空/提供(資料照)

[Newtalk新聞] 疫後旅遊熱潮持續延燒，今年航空市場競爭依舊激烈，各家航空公司積極交機、增開航線與加密班次。長榮航空今年將持續針對米蘭、日韓及東南亞多條熱門航線進行增班。

長榮航空總經理孫嘉明今(12)日指出，今年航空市場競爭激烈，機票價格仍維持相對高檔。經濟艙票價將依季節性旅遊需求調整，但高端旅客佔比仍高，客運平均票價差異不大。在機隊規劃方面，孫嘉明表示，今年長榮航空將維持80架客機及9架貨機規模。其中客機部分，將引進2架波音787-9三艙等新機，另有1架777客機及1架A330-300客機退出機隊，因此總架數不變。先前規劃的777客改貨機因地緣衝突與認證因素延宕，預計今年底首架進場改裝。

航線方面，長榮航空將自1月16日起，將米蘭航線由每週4班增為每週7班(每日1班)。孫嘉明表示，長榮航空今年將以季節性增班為主。國人最愛去的日韓航線，因旅遊需求強勁，將計畫增班。其中，日本青森航線在當地改善安檢與人力問題後，自3月29日起，夏季班表由每週3班增為每週5至7班；日本愛媛松山航線於3月17日至4月12日春季期間，增為每週5班；福岡航線在3月28日前，由每週14班增至16班。

韓國航線表現同樣亮眼，釜山航線自去年10月開航以來，搭乘率達9成，將於2月23日至3月28日加密至每週10班；仁川航線則在4月12日前，由每週14班增加至18班。東南亞方面，因應農曆年旅遊需求，越南峴港航線至3月8日前，班次將增加至每週12班。

