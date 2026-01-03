迎接動畫第二季！《葬送的芙莉蓮特展》今日科教館盛大開幕 重現感動旅程

（生活中心／綜合報導）隨著人氣動畫第二季播映在即，廣大粉絲期盼已久的「葬送的芙莉蓮展」於今日正式在國立臺灣科學教育館（七樓東側特展區）拉開帷幕。本次展覽由木棉花國際與時藝多媒體聯手打造，獲得日本官方正式授權，將動畫中那段「打倒魔王之後」的感人物語，化為五大沉浸式展區，帶領觀眾再次踏上尋找生命意義的冒險。

圖／隨著人氣動畫第二季播映在即，廣大粉絲期盼已久的「葬送的芙莉蓮展」於今日正式在國立臺灣科學教育館（七樓東側特展區）拉開帷幕。（記者陳志豪 攝）

互動亮點：從費倫的手杖到「進得去」的寶箱怪

一踏入展區，粉絲便能直接融入作品世界。主辦單位貼心準備了芙莉蓮與費倫的法杖、修塔爾克的巨斧等道具供觀眾合影。

展內最令人震撼的莫過於**「葬送的芙莉蓮」區**，現場實體還原了巨大的「服從的天平」，結合聲光效果與動畫攻擊影像，讓觀眾彷彿親臨芙莉蓮與阿烏拉對決的巔峰時刻。此外，經典的「挑戰寶箱怪！」拍照區更是不容錯過，讓大家親身體驗芙莉蓮被咬住時大喊「好黑！好可怕！」的幽默場景。

圖／隨著人氣動畫第二季播映在即，廣大粉絲期盼已久的「葬送的芙莉蓮展」於今日正式在國立臺灣科學教育館（七樓東側特展區）拉開帷幕。（記者陳志豪 攝）

五大展區回顧：從半世紀流星到一級魔法使測驗

展覽依循動畫劇情軸線精心規劃，包含：

序章 ：以半世紀流星雨映襯勇者一行人的功績與告別。

全新冒險的開始 ：現場特別設置「勇者欣梅爾雕像」搭配盛開的蒼月草，營造唯美意境。

葬送的芙莉蓮 ：聚焦與斷頭台阿烏拉的激烈對決。

僧侶與鏡蓮華 ：細膩呈現贊恩、克拉福特等夥伴的故事，並重現那枚象徵「永恆愛情」的鏡蓮華戒指贈送瞬間。

一級魔法使測驗：除了考場回顧，現場更比照日本展出規模設置「問答遊戲」，考驗觀眾對魔法世界的了解，答對者可隨機獲得一款限量角色明信片（共 7 款）。

圖／不少首日觀展的粉絲紛紛帶著自己的芙莉蓮娃娃入展，「攜手」重溫感動。（記者陳志豪 攝）

預售娃包掀熱潮，展覽將持續至 4 月

除了豐富的場景，本次推出的「預售娃包套票」在開展前便成為話題。不少首日觀展的粉絲紛紛帶著自己的芙莉蓮娃娃入展，「攜手」重溫感動。

《葬送的芙莉蓮特展》將從即日起展出至 2026 年 4 月 6 日（除夕休館）。現場售票亭、時藝官網、ibon、Kkday、Klook、udn 等各大通路皆已開放購票。想在第二季開播前重拾勇者一行人羈絆的粉絲，請務必把握機會。

展覽資訊

葬送的芙莉蓮特展

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展室

展覽日期：2026/1/3（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

授權單位：TOHO animation

主辦單位：木棉花國際股份有限公司、時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位：新世博國際股份有限公司、MOMO親子台

贊助單位：中國信託商業銀行

票價資訊

展覽期間1/3-4/6

展期單人票：480元

現場優待票：450元

現場特惠票：240元

