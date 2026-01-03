迎接動畫第二季！《葬送的芙莉蓮特展》今日科教館盛大開幕 重現感動旅程
（生活中心／綜合報導）隨著人氣動畫第二季播映在即，廣大粉絲期盼已久的「葬送的芙莉蓮展」於今日正式在國立臺灣科學教育館（七樓東側特展區）拉開帷幕。本次展覽由木棉花國際與時藝多媒體聯手打造，獲得日本官方正式授權，將動畫中那段「打倒魔王之後」的感人物語，化為五大沉浸式展區，帶領觀眾再次踏上尋找生命意義的冒險。
互動亮點：從費倫的手杖到「進得去」的寶箱怪
一踏入展區，粉絲便能直接融入作品世界。主辦單位貼心準備了芙莉蓮與費倫的法杖、修塔爾克的巨斧等道具供觀眾合影。
展內最令人震撼的莫過於**「葬送的芙莉蓮」區**，現場實體還原了巨大的「服從的天平」，結合聲光效果與動畫攻擊影像，讓觀眾彷彿親臨芙莉蓮與阿烏拉對決的巔峰時刻。此外，經典的「挑戰寶箱怪！」拍照區更是不容錯過，讓大家親身體驗芙莉蓮被咬住時大喊「好黑！好可怕！」的幽默場景。
五大展區回顧：從半世紀流星到一級魔法使測驗
展覽依循動畫劇情軸線精心規劃，包含：
序章：以半世紀流星雨映襯勇者一行人的功績與告別。
全新冒險的開始：現場特別設置「勇者欣梅爾雕像」搭配盛開的蒼月草，營造唯美意境。
葬送的芙莉蓮：聚焦與斷頭台阿烏拉的激烈對決。
僧侶與鏡蓮華：細膩呈現贊恩、克拉福特等夥伴的故事，並重現那枚象徵「永恆愛情」的鏡蓮華戒指贈送瞬間。
一級魔法使測驗：除了考場回顧，現場更比照日本展出規模設置「問答遊戲」，考驗觀眾對魔法世界的了解，答對者可隨機獲得一款限量角色明信片（共 7 款）。
預售娃包掀熱潮，展覽將持續至 4 月
除了豐富的場景，本次推出的「預售娃包套票」在開展前便成為話題。不少首日觀展的粉絲紛紛帶著自己的芙莉蓮娃娃入展，「攜手」重溫感動。
《葬送的芙莉蓮特展》將從即日起展出至 2026 年 4 月 6 日（除夕休館）。現場售票亭、時藝官網、ibon、Kkday、Klook、udn 等各大通路皆已開放購票。想在第二季開播前重拾勇者一行人羈絆的粉絲，請務必把握機會。
展覽資訊
葬送的芙莉蓮特展
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展室
展覽日期：2026/1/3（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館
營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）
授權單位：TOHO animation
主辦單位：木棉花國際股份有限公司、時藝多媒體傳播股份有限公司
協辦單位：新世博國際股份有限公司、MOMO親子台
贊助單位：中國信託商業銀行
票價資訊
展覽期間1/3-4/6
展期單人票：480元
現場優待票：450元
現場特惠票：240元
更多引新聞報導
大谷翔平被看好二刀全開 外媒預測43轟、117局再衝第5座MVP
不只台積電！揭密台灣另一道「晶圓之光」 這家的洋芋片竟與護國神山同年誕生
其他人也在看
台中跨年湧30萬人潮 盧秀燕超短致詞「馬麻愛你」台下喝采
台中2026跨年晚會31日晚間在水湳中央球場舉辦，不僅有告五人、盧廣仲、動力火車等跨時代重磅歌星，更獨家邀請蕭敬騰睽違5年在台壓軸開唱，湧現30萬人潮。市長盧秀燕以「馬麻愛你」4字超簡短致詞，再刷新紀中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中原大學師生熱血迎接2026 單車、直排輪、路跑34公里至總統府升旗
為迎接2026年到來，中原大學秉持41年不間斷的傳統，於昨(31)日舉辦跨年倒數及煙火活動，隨即師生以單車、直排輪及路跑方式展開34公里行程，前進總統府參加元旦升旗典禮，以熱情與行動迎向嶄新一年。 今年「跨年倒數暨元旦升旗」活動共有8所大專院校、147名師生共同參與，中原大學溜冰社、單桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
臺北元旦升旗路跑登場 蔣萬安鳴笛領跑3000人：城市進步像一場馬拉松
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導迎接嶄新的馬年，臺北市以運動為新年揭開序幕。「115年臺北市元旦升旗路跑」今（1）日清晨於市府前廣場登場，吸引3,000名跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園今年迎77位元旦寶寶 張善政盼攜手醫療院所完善婦幼照護體系
桃園市長張善政今（2）日上午前往中壢區，出席「宏其婦幼醫院院長交接典禮」。張善政表示，桃園市昨（1）日共迎來77位「元旦寶寶」，顯示市民對桃園整體生育環境與醫療量能具高度信心，市府將持續與優質醫療院所攜手合作，完善婦幼照護體系，讓更多家庭能在桃園安心成家、生養無虞。 張善政指出，宏其婦桃園電子報 ・ 16 小時前 ・ 1
境跨年在清境遊客中心舉辦盛大登場
全台最高海拔的清境跨年，三十一日在清境遊客中心舉辦盛大登場，遊客不畏嚴寒，上山看表演，觀星、追雪、看煙火，嗨到最高點，在璀璨星空下，迎接2026年。南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華到場致詞表示，今年跨年活動以「2026乘乖?星空派對」為主題，由乖乖贊助、台新新光金控大力支持，集結南投縣政府、交通部觀光署、退輔會清境農場、統一清境商場、仁愛鄉公所、清境觀光協會等多方資源共同打造。清境跨年融合星空、原住民文化與流行音樂，加上星空導覽及四千發高空煙火，營造冬季最浪漫動人的跨年儀式感，參加貴賓包括縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉鄉長江子信、退輔會清境農場場長王仁助等人。王仁助表示，清境跨年活動，吸引來自各地民??加，清境旅宿業住宿幾乎全滿，元旦後迎接馬年，清境農場有非常精彩的馬術秀，歡 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026跨年！赴日體驗關東初詣、直擊大馬旅遊啟航
隨著2026到來，旅遊市場迎來新氣象，無論是飛往日本關東，在古剎祈求平安、迎接全日第一道曙光；或是參與「2026 馬來西亞旅遊年」的啟動盛事，感受亞洲魅力的熱情款待，受惠台灣與日本、大馬間密集直飛航班，都為體驗文化的旅程帶來更多便利。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
聖誕節後的12夜「陰陽交界」直擊德國小鎮「艱難之夜」恐怖遊行
聖誕節後的12個夜晚，至1月6日主顯節之間，歐洲阿爾卑斯山區流傳著一項歷史悠久的特殊民俗，稱為「艱難之夜」（Rauhnacht）。民間相信，這12夜是「年與年之間」的過渡時期，被視為一年之中最神祕、陰陽交界的時刻，不應剪指甲或頭髮，也不要洗衣服，否則可能招來厄運。傳統信仰認為，這段時間邪靈、惡魔與各種超自然存在會在人間遊走。為了驅逐邪靈與象徵送走寒冬，德國南部巴伐利亞一座小鎮於12月28日舉行遊行活動，人們裝扮成各種惡魔、鬼怪或神話生物，透過火焰、鈴鐺與喧鬧舞蹈，「以惡制惡」、「以火制火」。「艱難之夜」（Rauhnacht）的古老習俗，主要流傳於德國南部巴伐利亞、奧地利、瑞士，以及捷克部分地區。主辦單位指出，今年活動共有41個團體參與，吸引多達上千人變裝加入，參與者手持火把、鈴鐺，隨著音樂奮力跳舞，整套面具、服裝與鈴鐺裝備重量甚至可達30公斤。現場家家戶戶聚集在街道兩旁欣賞，雖然怪物成群出現、面具猙獰，似乎有點可怕，但氣氛熱鬧多於恐怖，不少孩子也興致勃勃。透過這場結合火焰、儀式與集體參與的傳統活動，社區凝聚力量，在喧鬧與火光之中，為新的一年祈求平安與豐收。Yahoo奇摩（國際通） ・ 3 天前 ・ 發起對話
嘉義長庚打造學童健康防護網 BMI改善率逾7成
（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義長庚醫院針對嘉義縣教育處列管體重異常高關懷輔導的5所學校，推動兒童健康關懷公益計畫，醫療團隊指導孩童記錄三餐與運動，2年後，學童整體平均BMI改善率達71.8%。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 585
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 10
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 620
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 16 小時前 ・ 24
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 20 小時前 ・ 9
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 27
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 507
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 15 小時前 ・ 2
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 88
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話