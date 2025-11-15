迎接北港媽109年後重返台南巡歷 陳亭妃「妃妃祈福打詐御守」曝光





雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽將於11月15日起駕南巡，睽違109年在11月16日再次踏上台南，民進黨立委陳亭妃表示，台南是眾神之都，信仰是生活的一部分。黑面三媽此行，不只是宗教盛事，更是在丹娜絲颱風後，帶給台南人深深的安定與祝福。

為讓防詐觀念更具體深入民心，陳亭妃特別設計了「妃妃祈福打詐御守」，將六大反詐提醒直接放進御守內容，讓信眾在祈福的同時，也能牢記防詐重點。

御守內容包括：

1、記住165反詐騙專線

2、不聽、不信、不轉帳

3、防詐三要：要存疑、要查證、要聯繫

4、Line連結不能亂點

5、電話訊息要查證

6、網路陷阱要避開

陳亭妃說，這六點都是民眾每天可能遇到的狀況，因此希望透過御守，把「平安」與「防詐」一起交到大家手中。「媽祖保庇，但市民的財產安全更要靠知識與警覺一起守護。」

「妃妃祈福打詐御守」將在黑面三媽的每一天最後的駐駕點限量發送，每站準備300份，包括鹽水區蔦松路、新營太子宮、麻豆代天府、西港玉勅慶安宮、永康鹽行天后宮、府城普濟殿、祀典大天后宮、四草大眾廟及南鯤鯓代天府等地。陳亭妃強調，希望信眾在拿到御守時，不只是祈求平安幸福，也能停、看、聽，遠離詐騙。

陳亭妃進一步表示，如果遇到不明訊息或是網路詐騙，當你在感到懷疑的時候，隨時拿出御守裡面的妃妃防詐小叮嚀稍微看一下，冷靜一下，相信就可以避開被騙的機會，尤其在政府發放一萬元的同時，很多的詐騙陷阱可能在你身邊，一定要勇敢拒絕。

陳亭妃指出，守護市民財產安全是政府責任，亭妃特別發揮巧思，設計「妃妃祈福打詐御守」做為此次歡迎2025乙巳年北港媽祖來到台南的文創小物，共同祈求全民遠離詐騙，加強市民打詐的警覺。

