迎接台中跨年晚會 中科路12/30交管 粉絲隔圍籬搶看彩排

今(31)日台中跨年晚會將在中央公園登場，有粉絲昨(30)日就在現場用手機拍下偶像彩排的畫面，也因為跨年晚會帶動了商機，附近的KTV包廂、飯店房間，都被搶空。

璀璨煙火升空綻放 ， 吸引民眾一起倒數慶祝 ， 又到了一年一度跨年。記 者潘虹恩說：「台中跨年晚會，31日在中央公園登場，30日下午已經有粉絲到現場，來看偶像彩排。」粉絲說：「就是聽到他們在彩排，就來聽聽看，這邊拍完彩排，再去另外一邊拍。」

粉絲搶先一睹偶像風采， 不想跨年當晚人擠人 ，而中市府為了因應人車潮湧入，祭出交通管制措施，中科從30日上午8點封路管制，禁止車輛通行，凱旋七街到大鵬路一帶，是落焰管制區31日上午8點起禁止人車通行，大鵬路、凱旋路等範圍是行人徒步區，一樣在31日上午8點起禁止車輛通行。台中去年跨年發生落焰砸人事件，今年沒有加大管制範圍，透過調整煙火彈數和砲管固定，降低風險。

KTV業者華志說：「兩三個禮拜前就滿了。」跨年晚會帶動周邊商機， 民眾為了要追煙火 ， 更是費盡心思。 飯店經理蔡洛如說：「某些角落，是可以滿清楚的看到煙火，所以也就造成館別特別容易客滿。」 鄰近這間旅店 3樓露台和房間 正對煙火施放區 ， 都可以近距離欣賞煙火。

另外這間房間拉開窗簾 ， 就能看到煙火美景又在交通樞紐 ， 吸引民眾入住。 飯店協理簡若卿說：「跨年的住房率，已經是接近滿房的狀態。」要看煙火，選對方位也很重要，今年跨年吹東北風，以中央公園來說，敦化路和經貿陸位在上風處， 避免煙霧遮蔽煙火美景。

