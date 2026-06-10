迎接台中、台南在地首座「杜比視界＋全景聲影廳」 新光影城再創規格新高

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新光影城於台中、台南接力開出在地首座「杜比視界＋全景聲TM影廳」，從畫面亮度、對比層次到聲音方位全面升級，讓觀眾更完整地進入電影情境。（新光影城提供）

當串流與小螢幕觀看成為日常，電影院更力求視聽規格的推陳出新，從單純的放映場域，更逐步轉向結合觀影、社交、餐飲與娛樂體驗的複合型服務空間。繼桃園打造全台首座杜比影院®後，新光影城於今年6月在台中、台南接力開出在地首座「杜比視界＋全景聲TM影廳」，將高規格的聲光體驗帶進中南部城市生活圈，感受杜比觀影魅力。

新光影城台中、台南在地首座「杜比視界＋全景聲影廳」，結合杜比視界（Dolby Vision）與杜比全景聲（Dolby Atmos）雙重視聽科技，從畫面亮度、對比層次到聲音方位全面升級，讓觀眾更完整地進入電影情境。相較普通影廳，杜比視界帶來更亮、更清晰、更高對比的畫面表現，讓耀眼陽光、深夜場景與暗部細節都能清楚呈現；杜比全景聲則讓聲音不再只從銀幕前方傳來，而是能從頭頂、側邊與身後包覆觀眾，創造更具臨場感的沉浸式觀影體驗。

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新光影城副總經理William表示：「觀眾走進影城，不只是選擇一部電影，也是在選擇一種觀影方式。當觀看電影的方式越來越多元，電影院更需要提供一個值得觀眾特別走進來的理由。這次台中、台南在地首座杜比視界＋全景聲影廳登場，我們希望讓中南部觀眾在看電影時，多一個值得指定、值得升級，也值得走進新光的理由。」

杜比實驗室全球影院銷售副總裁 Michael Archer 表示：「台灣一直是非常注重高規格觀影體驗的重要市場。我們非常高興能與新光影城再度深化合作，將結合杜比視界與杜比全景聲的頂級視聽饗宴帶進中台灣與南台灣。這不僅是杜比在亞太地區影院布局的重要里程碑，更展現了雙方致力於為更多觀眾升級大銀幕感動的共同承諾。」

為迎接台中、台南在地首座「杜比視界＋全景聲影廳」開幕，推出多項限定體驗活動，邀請觀眾用超值票價搶先感受高規格影廳魅力。6月10日至6月11日，台中中港新光影城以電影《揭密日》推出為期兩日、共10場黃金場次限定體驗，可以一般2D電影超值票價330元，直升杜比視界＋全景聲影廳。凡購買6月17日登場的《玩具總動員 5》杜比視界＋全景聲版本電影票，即贈新光影城獨家A3電影海報。台南店更推出限定任務，凡出示台南學生證，即可獲得湯姆熊代幣折價券與神秘小禮，為暑期學生族群打造更完整的觀影娛樂體驗（活動詳情以各影城公告為準）。

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