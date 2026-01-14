迎接台積電5新廠？鳳凰城市長3度訪台 林佳龍：在當地打造高科技生態系

​美國媒體《紐約時報》披露台積電將在美國再蓋5座晶圓廠，換取美國對台灣關稅調降到15%之際，美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）率團訪問台灣，除了晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，也將拜會台北市、台南市政府，並與我國高科技產業代表交流。外交部長林佳龍今（14）日表示，期待未來雙方能善用彼此優勢，在當地打造具競爭力的高科技生態系。

《紐約時報》日前引述知情人士說法報導，美國政府即將與台灣達成關稅協議，將把對台灣出口商品關稅自20%調降至15％，交換條件是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。行政院經貿辦公室昨日表示，我方以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議相關內容進行文件交換確認，待總結會議後，將對外宣布協議主要內容。

廣告 廣告

值此之際，蓋蕾歌應邀率團訪問台灣。林佳龍今日晚間透過臉書指出，蓋蕾歌擔任市長的鳳凰城，是台積電在美投資的重要據點，也是台美高科技合作的關鍵樞紐，他昨晚在外交部設宴款待蓋蕾歌所率訪團，今日再陪同賴清德接見一行人；在人工智慧（AI）時代加速來臨，美國致力鞏固其領導地位的趨勢下，賴清德期許台灣能以完整的半導體高科技產業，結合美國的創新能量與市場規模，深化產業鏈結，攜手打造可信任的「非紅供應鏈」，讓台美成為彼此不可或缺的戰略夥伴。

林佳龍說，自己昨晚在晚宴時特別感謝蓋蕾歌長期投入資源，打造友善投資環境，讓半導體供應鏈得以在美國順利落地，擴大台灣產業的全球影響力，為實現台美共同繁榮的願景邁進。隨著中華航空、星宇航空陸續開闢直航航線，未來可望帶動更多台資企業與工程人才進駐，也將增加觀光與探親等往來需求，他也承諾外交部將持續提升在地服務量能，提供當地國人更周延的協助與支持。

林佳龍提到，蓋蕾歌提及自己2019年上任後首次出國訪問就是來台灣，如今已是第3度訪台，而他則回想起2023年曾陪同時任副總統的賴清德過境美國舊金山，當時曾在僑宴上與蓋蕾歌相見，此次能在台灣再次重逢，更顯得格外親切。此次晚宴，他特別邀請台灣產官學研代表出席，期待能與鳳凰城在貿易、科技、投資、教育等領域不斷深化，也期待雙方能善用彼此優勢，及台灣發展產業聚落經驗，在當地打造具競爭力的高科技生態系，強健彼此供應鏈韌性，讓人民共享台美合作成果。

蓋蕾歌：鳳凰城將深化與台灣合作，期待拓展到這些領域

外交部透過新聞稿轉述，蓋蕾歌感謝我國政府邀請，值此台美高科技產業合作發展重要時刻，此行彰顯鳳凰城與台灣緊密夥伴關係；隨著台積電宣布在美國投資1650億美元，鳳凰城將持續攜手台灣深化高科技合作並確保供應鏈韌性。林佳龍補充，蓋蕾歌還提及，台灣與鳳凰城的合作奠基於共同價值，致力讓兩地人民共享經濟成果；她感謝外交部支持，也感謝台積電、漢翔等企業選擇投資，並提及鳳凰城舉辦全美規模最大的「雙十」慶祝活動，以具體行動展現對台灣友誼與長期承諾。

外交部續指，蓋蕾歌期待雙方持續推動教育、培訓合作及青年交流，並在航太及生技醫藥等前瞻科技領域拓展合作機會，讓雙方人民共享合作成果。外交部也歡迎蓋蕾歌率團3度訪問台灣，並盼持續與鳳凰城市及亞利桑納州深化夥伴關係，攜手推動供應鏈韌性、產業合作與雙向投資，共同促進台美經貿關係穩健發展。

更多風傳媒報導

