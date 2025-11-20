迎接史上最長寒假！「中國低價交流團」瞄準台生 教育部警示統戰陷阱
記者柯美儀／台北報導
大學生將迎來「史上最長寒假」！然而，中國近期以「兩岸教育交流」名義，提供低價誘因招攬學生赴陸交流，引發外界質疑可能涉及統戰。對此，陸委會與教育部示警，切勿參加中方主導或具統戰性質的活動，強調兩岸教育交流須在「對等尊嚴、健康有序」的前提下進行，不得觸犯兩岸條例等規範。
根據教育部統計，目前共有12所國立大學採行「一學期16週制」。其中，台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大及屏東大學等8校，第一學期將在12月中旬結束，寒假自12月22日起至2026年2月23日，共計65天。另中興、中山、北大及暨南大學4校因開學日較晚，寒假自12月29日開始，假期也長達58天，明顯比過去更長。
值得注意的是，中國針對台灣大學生，以「兩岸教育交流」名義，提供1萬至2萬多元的低價誘因，招攬學生利用寒假赴中國交流，引發外界質疑可能涉及統戰目的。陸委會呼籲各級學校及教職人員，應遵守兩岸相關規範，以國家利益為優先，切勿參與由中方主導或呼應中方主張的活動。
教育部則表示，兩岸教育交流的重點在於促進相互理解與溝通，學校在辦理相關活動時，必須遵守政府兩岸政策立場及《兩岸人民關係條例》，並秉持「對等尊嚴」原則。為避免教職員違反兩岸相關法規及教育人員任用規定，學校應提醒所屬人員勿赴陸參與具有統戰性質的活動。教育部強調，兩岸教育交流須在「對等尊嚴、健康有序」的前提下進行，不得觸犯兩岸條例等規範，並已多次發函要求各大專院校在師生參與兩岸交流時，落實法規遵循、強化內控與自我監督。
