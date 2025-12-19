迎接史上最長寒假！大學首開「熱門課」 教大學生理財、怎麼談戀愛

記者柯美儀／台北報導

大學生迎接「史上最長寒假」！各大學為協助學生善用假期時間，紛紛推出寒假課程，台大一口氣開設包含「Python商管程式設計」在內的41門課程；台科大也開設2門學期中一位難求的熱門課程，其中包括「愛情心理學」，盼藉此紓解學生長期抽不到課的困境。

史上最長寒假上路

據教育部統計，共有12所國立大學採行「一學期16週制」。其中，台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大及屏東大學等8校，第一學期在12月中旬結束，寒假自12月22日起至2026年2月23日，共計65天。另中興、中山、北大及暨南大學4校因開學日較晚，寒假自12月29日開始，假期也長達58天，明顯比過去更長。

台大寒假開41門熱門課

台大今年寒假首度加開課程，解決熱門課程「一位難求」的長年痛點，本次共開設41門寒假課程，涵蓋學期中難以選修的「愛情心理學」、「Python商管程式設計」及「AI永續課程」。上課時間自114年12月22日至115年2月11日，為期7週，除延畢生外，一般在校生修課同樣不另收學分費。

此次寒假開課包括實習課合授教師在內，超過100位教師參與授課。截至12月17日中午，選課人次已突破2000，成功紓解學生長期抽不到熱門課程的困境。

台科大寒假首度開課。（圖／資料照）

台科大寒假開「理財、愛情心理學」熱門課

不只台大，台科大今年也首度在寒假開課。原規劃開設「投資理財實務」、「愛情心理學」及「體育課」3門課程，其中體育課因選課人數不足未能開成，其餘兩門熱門課則順利成班。台科大指出，這類課程在一般學期選課競爭激烈，寒假開課有助於提升學生修課機會。

為鼓勵學生選修，台科大將寒假課程視為114學年第一學期的延續，不額外收取學分費，修課成績也將直接納入第一學期成績計算。課程採10至20天密集授課，並刻意避開農曆春節，以維持教學連續性與師生修課意願。

台師大寒假期間推出為期兩週的全英文永續課程。（圖／資料照）

台師大推國際永續課程

此外，台師大國際處也攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學，於寒假期間推出為期兩週的全英文永續課程，內容涵蓋永續發展、氣候變遷、水資源、鄉村再生、AI與永續教育及永續觀光等主題。課程完成後可獲得通識2學分和結業證書。

