迎接吐瓦魯總理戴斐立訪團一行 林佳龍：台吐擁有如家人般的情誼
即時中心／顏一軒報導
外交部長林佳龍18日於社群平台發文指出，熱烈歡迎吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷與訪團一行，他並提到，這兩週我國友邦陸續來訪，展現邦交國堅定情誼。林佳龍強調，此次台吐雙方簽訂「臺吐團結共榮條約」，也是兩國第一份深化雙邊各項領域合作的條約，台灣將持續開拓空間並結合自身產業優勢，協助友邦國家發展，為全球永續繁榮貢獻心力。
林佳龍表示，這兩週我國邦交好友陸續來訪，展現與邦交國堅定的情誼。他提到，17日清晨4時，他親赴桃園機場迎接吐瓦魯戴斐立總理伉儷與訪團一行；昨天上午在總統府前，則陪同總統賴清德以隆重軍禮，在19響的禮砲與雙邊國歌演奏之下，熱烈歡迎訪團一行；此外，他將於週五設午宴款待訪團。
林佳龍說，這是三度訪問台灣的戴斐立總理上任至今，首次進行國是訪問，並與台灣正式簽訂「臺吐團結共榮條約」，也是兩國第一份深化雙邊各項領域合作的條約。林佳龍指出，這份條約延續去年底賴總統訪問吐國時，與總理共同簽署的「深化全面夥伴關係聯合公報」精神，兩國也在短時間內籌組「台吐菁英小組」研議雙邊合作項目，寫下台吐邦誼新頁。
談及締約內容，林佳龍說明，「臺吐團結共榮條約」援引吐瓦魯語「Kaitasi」，即「至親家人」之意，象徵以家人般的情誼再次重申台吐邦誼永固，表達吐國未來將持續堅定支持台灣的國際參與，是兩國堅實互信與友誼的最佳見證。
林佳龍說，外交部以總統賴清德的價值外交為基礎，積極推動「總合外交」與「榮邦計畫」。林佳龍強調，這次除了「臺吐團結共榮條約」體現兩國在醫療、農漁業、潔淨能源、資通訊等領域長期的合作，同時也簽署「臺吐多樣化漁業合作協定」以及「臺吐運動交流作意向書」，盼拓展與太平洋友邦在運動合作上的交流，協助吐國培養專業運動項目人才，以及多元漁業項目的合作，全面提升雙邊人民福祉。
展望未來，林佳龍強調，與友邦以及理念相近的民主國家共享、共好，是外交工作的核心價值。面對當前國際政局的急遽變化與極端氣候的嚴峻挑戰，台灣將持續開拓創新且多元的策略與空間，結合自身優勢產業所累積的經驗，協助友邦國家發展，攜手民主夥伴共同為區域與全球永續繁榮貢獻心力。
