迎接周一小確幸 中油宣布明起汽、柴油降價

台灣中油公司自明（12）日凌晨0時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星。

中油提到，本周依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升各共2元及1.5元，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，去(114)年中油累計共吸收約64.44億元。實際零售價格以各營業點公告為準。亞鄰油價資訊可至中油官網查詢。

