迎接咖啡後製新時代 亞緹代理產品農機展受關注

一貫化自動化咖啡後製處理觀摩暨研發成果發表會。 圖：亞緹國際企業/提供

[Newtalk新聞] 台灣圖南雲耕咖啡生產合作社辦理的台灣咖啡業者年度盛事「114年一貫化自動化咖啡後製處理觀摩暨研發成果發表會」，在11月18日在咖啡產地雲林縣古坑鄉舉行，台中市亞緹國際企業有限公司與台灣總代理翰嶸有限公司應邀出席，並現場展示來自哥倫比亞的Penagos咖啡農機設備，吸引眾多農友關注。

亞緹國際企業指出，台灣咖啡產業正面臨高齡化與勞動力不足的挑戰，如何導入省工、省力的後製技術成為提升競爭力的關鍵焦點。此次展示的 Penagos 咖啡農機設備是全球百年品牌，以高效、省水與精準處理聞名於咖啡產業。設備能大幅減少脫皮、脫膠、清洗等流程的人力需求，並透過標準化作業協助提升生豆品質。現場農友紛紛肯定其穩定性、效率與在地應用可行性，使自動化後製的價值更加具體化。

廣告 廣告

過去處理1噸咖啡漿果需要耗費10噸水以上，現在只需要幾百公升，節省近50倍；人力成本也由4人8小時降至不到1小時，相當於提升10倍的產能。因此自動化技術的推動不僅能減輕農友負擔，也讓農民得以把更多心力投入田間管理與風味調整，在精品咖啡市場中掌握更高的一致性與品質優勢。對於正面臨人力結構改變的台灣咖啡產業而言，後製自動化是不可逆的發展趨勢。

亞緹國際企業表示，未來將持續攜手 Penagos 台灣總代理翰嶸有限公司共同推動設備導入，並配合政府各項補助政策，協助農友找到最適合的自動化解決方案。亞緹國際企業期許成為咖啡農業與主管機關之間的重要技術橋樑，與台灣農友共同打造省工、高效、高品質的咖啡後製新時代。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

唐復年觀點》綠營幫楊瓊瓔說出真心話 誰選2026台中市長？不是盧秀燕說了算

中國又暫停進口日本水產品 賴瑞隆：高雄人用行動加深台日友好