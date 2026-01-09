迎接國際少年運動會 花蓮縣府補助2千萬改善美崙國中足球場 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為積極整備2026年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG），花蓮縣政府今（9）日指出，為同步提升校園運動設施品質，縣府補助美崙國中辦理「2026年國際少年運動會（ICG）人工草皮足球場周邊改善工程」經費計新台幣2000萬元整案，展現花蓮推動國際體育交流與完善運動環境的決心。

「確保賽事期間場地安全、動線順暢及使用機能完善，符合國際賽事需求。」花蓮縣府表示，國際少年運動會為具代表性的國際青少年體育賽事，吸引世界各國選手參與，對於提升城市能見度、促進國際交流具極大助益；美崙國中作為本次重要的競賽場地之一，將針對校園人工草皮足球場周邊設施進行整體改善。

花蓮教育處說明，本次整修區域包含東大門出入口地坪與圍牆、足球場周邊設施、看臺、休息室及活動中心，工程內容涵蓋人員進出動線、觀賽空間、選手休憩設施及環境美化，將全面提升場地品質與接待量能，展現花蓮迎接國際賽事的整備成果。

花蓮縣府強調，旨案整建工程不僅能滿足2026年國際少年運動會賽事使用需求，亦可供日常體育教學、校隊訓練及各類活動競賽使用，並於賽後持續服務校內師生及社區民眾，發揮長期使用效益，落實校園與社區資源共享。

花蓮縣長徐榛蔚也說，縣政府未來將持續結合體育賽事與全民運動政策，完善校園硬體設施，培育在地運動人才，深化國際體育交流，打造具競爭力的友善運動城市，讓花蓮在國際舞台展現運動活力與城市魅力。

照片來源：花蓮縣府

