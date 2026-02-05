迎接國際罕見疾病日 全台首場500人身障友善定向越野登場

活動當天有不少藝人到場力挺，包括丁寧、劉璇、張文綺、小優、孫恪傑等人，以實際行動陪伴超過150個罕病家庭，一起用腳步走出理解與支持。（圖：罕見疾病基金會提供）

適逢國際罕見疾病日，罕見疾病基金會舉辦 2026《一路一起走》定向越野公益活動，打造全台首場超過500人以身障友善為核心的大型定向越野體驗。罕見疾病基金會陳莉茵創辦人提到：「這不只是一場公益活動，而是讓孩子們練習「走進世界」的日常實踐」。對許多罕病孩子而言，生活中經常需要面對體力受限、感官差異或行動不便等挑戰，常因環境設計不足或他人缺乏理解，而被迫退縮或缺席。」

基金會首度嘗試以「定向越野 × 共融陪伴」為核心形式，更是全台首場以身障友善為設計出發點的定向越野活動。期望透過運動體驗，實際回應身障家庭在日常生活中對「共融」與「被理解」的期待，讓不同身分與狀態的參與者，都能在同場活動成為彼此的隊友，一起完成挑戰。

活動當天共吸引近150個罕病家庭及身心障礙家庭、涵蓋超過50種罕見疾病病類，包含病友、家屬與陪伴志工在內，總參與人數超過500人響應，其中9成以上的參加者都是第一次參與定向越野，甚至從未接觸過相關戶外活動。為了讓「共融陪伴」不只是理念，而能在行動中被真實感受，此次活動特別安排五位陪跑知名藝人，包含丁寧、劉璇、張文綺、小優與孫恪傑，分別與五組罕病家庭組隊同行。活動過程中，陪跑藝人依病家的身況(包括：肢障、視障及多重障別等)調整行進步伐，協助地圖判讀、任務完成與路線選擇，共同完成每一個關卡，讓陪伴成為自然發生的互動，也讓共融在實際行動中被看見。

脊髓性肌肉萎縮症病友阿吉的媽媽分享，「過去參加戶外活動時，常擔心路線不適合輪椅，只能在一旁痴痴地旁觀。這次的路線與任務都有考量我們的狀況，能和隊友一起完成，讓孩子第一次在運動活動中，感覺自己是被真正納入的。」 《一路一起走》定向越野日打破傳統競賽框架，不比速度、不分名次，參與者以「隊友」的角色完成任務，在安全、被理解的環境中，體驗運動的樂趣與完成挑戰的成就感。

Alstrom症候群病友彤彤媽媽說道：「一開始聽到是定向越野其實很擔心，怕孩子因為視力關係看不清楚地圖、跟不上進度。但實際參與後發現，現場工作人員熱心引導，大家可以用自己的速度完成，沒有被催促或比較，讓我們一家能安心參與。」藝人丁寧在活動後也分享此次陪伴罕病家庭參與定向越野的感受：「這次陪著視力退化的孩子完成任務，我其實很緊張，不確定視力對他們的影響多深，會有很多顧慮，但是看到媽媽相信孩子並放手讓孩子做決定，當我放手讓他們在自己能做到的範圍裡奔跑，那份快樂真的非常動人。」她也認為，這樣並肩同行的過程，讓陪伴成為一件自然發生的事，也讓共融不只是口號，而是可以被真實感受到的經驗。現在也有不少同行的民眾被病友奮戰的精神所感動，看到年邁的父親帶著兩個身障的成年兒女，雖然踏著沉重的步伐卻絲毫不覺得累。「他們都這樣努力的活著，從病友身上看到無限的希望。」