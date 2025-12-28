迎接基本工資新制！北市釋出293職缺 薪資上看6萬

明年1月1日起，基本工資將調整為月薪29500元、時薪196元。台北市就業服務處於12月29日至12月31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元。

台北市就業服務處於12月29日至12月31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動 。（圖／北市 勞動局 提供）

勞動局說明，本次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、支援服務、長照服務等多元產業，包括安心食品服務（摩斯漢堡）、三商餐飲、家福（家樂福）、統一超商、棋勝汽車集團、微笑單車（YouBike）、宗展、安馨居家長照、大心居家長照、四正勤居家長照等10家知名企業。

勞動局表示，多家企業均為友善職場得獎廠商，欲網羅人才雖多為基層職缺，但同享企業所提供友善措施及福利，搭配升遷留才制度，未來加薪空間可期。摩斯漢堡儲備幹部36000元起、正職人員33000元；三商餐飲儲備幹部35000元起、門市服務人員32000元起；YouBike微笑單車調度與維護專員37100元起、夜班或大夜班43100元起。

此外，棋勝汽車集團行政總機32000元起、社群行銷專員34000元起、維修技師38000元起；四正勤居家長照照顧服務員33000元起；宗展居家照顧督導員35000元至60000元，起薪多在餐飲服務業薪資平均數3.6萬元以上。

優質企業釋出293個工作機會 。（圖／北市 勞動局 提供）

勞動局指出，寒假即將到來，家樂福內湖店與三民站特別釋出26個寒假短期職缺，包含營運服務、收銀、網購理貨、食品技術等工作。徵才活動時間為12月29日下午2時至4時於景美就服站（摩斯漢堡）；12月30日下午2時至4時於內湖就服站（家樂福）、西門就服站（YouBike）、北投就服站（安馨居家長照）。

12月31日下午2時至4時於艋舺就服站（大心居家長照、四正勤居家長照、三商餐飲）、景美就服站（統一超商）、西門就服站（宗展、棋勝汽車集團）舉行，無論是求職、轉職或兼職的民眾，都能一次到位。

