迎接嶄新一年 板橋郵局新春揮毫贈春聯

《圖說》板橋郵局新春揮毫贈春聯活動傳遞對新年的美好期盼，一起迎接嶄新的一年。〈板橋郵局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】板橋郵局為迎接丙午馬年，推廣書法文化回饋鄉親，今〈30〉日在板橋文化路郵局一樓營業廳現場舉辦年度文化盛事「新春揮毫贈春聯活動」，邀請三峽介壽國小前校長張茂欣率「鳶麓山舍 兆非書藝」書法班學員，書寫寓意吉祥的春聯贈送給往來民眾及用郵顧客，傳遞對新年的美好期盼，一起迎接嶄新的一年。

板橋郵局表示，新春揮毫是一個年節應景的喜慶活動，傳達農曆春節即將到來的喜訊，透過春聯來表達美好的願景，歡迎大家踴躍前來參與歡慶春節活動，也感謝民眾長期對郵局的支持與愛護，並祝福大家在新的一年馬年發大財。

《圖說》板橋郵局新春揮毫贈春聯活動民眾踴躍索取。〈板橋郵局提供〉

在揮毫迎新春熱鬧的氛圍中，同時辦理i郵箱體驗活動，介紹「i郵箱寄取店」的特色，擴增儲格數量滿足客戶寄件需求，優化操作流程，提供特約戶可進行快速連續寄件。民眾選擇透過i郵箱寄件，相較於臨櫃辦理，郵資至少可享有10元以上的優惠，在傳遞年節祝福的同時，也為民眾打造更貼心、高效率的郵政服務。