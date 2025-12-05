迎接年底演唱會熱潮南投衛生局把關車站美食安全

年底演唱會活動接力登場，各縣市跨年活動也陸續備戰，民眾出門欣賞演唱會、參加活動前，常會選擇在大眾運輸站周邊覓食。為讓大家旅途「玩得盡興、吃得安心」，縣府衛生局已提前展開為民眾把關食品安全。

衛生局執行「一一四年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案」，針對本地大眾運輸站附近的特色餐飲店進行稽查。本次共稽查十一家餐飲店，稽查重點包括食品業者登錄、產品責任險、定型化契約及環境衛生等；另針對前述餐飲業者共抽驗20件產品，檢驗項目為衛生標準及食品添加物等，檢驗結果所有產品都符合規定，大家可以放心消費。

衛生局長陳南松表示，縣內大眾運輸場站周邊的餐飲安全向來是稽查重點，目的是讓民眾在出發前享用美食時更加放心。無論旅程是前往台北、台中、高雄或其他城市，衛生局都會持續加強監督，守護飲食品質，讓民眾吃得安心、玩得開心，盡情享受每一場精彩又難忘的演出旅程。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。