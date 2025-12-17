迎接年末最溫馨耶誕節慶 推薦必訪新北歡樂耶誕城

隨著耶誕節慶氛圍逐漸升溫，邀請大家呼朋引伴一起來感受趣味繽紛的冬季馬戲耶誕盛典。(新北觀旅局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

「2025新北歡樂耶誕城」活動進入倒數，各主題燈飾場景與美食市集自開城至今吸引大量民眾造訪，無論平日或週末都能看見攜家帶眷、情侶好友相約拍照留念的熱絡情景。隨著耶誕節慶氛圍逐漸升溫，新北歡樂耶誕城夜間人潮持續攀升，邀請大家把握活動展期，呼朋引伴一起來感受趣味繽紛的冬季馬戲耶誕盛典。

今年新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，不僅在國內掀起熱烈討論報導，也陸續吸引國際媒體與多家旅遊網站介紹，包含GlobeNewswire、MarketWatch、Focus Taiwan、Travel and Tour World及Business Wire等英文新聞網以及雄獅旅遊及東南旅遊等知名旅遊平臺，皆以奇幻馬戲燈飾、沉浸式場景與城市節慶魅力為題，向全球讀者推薦新北歡樂耶誕城，並將其列入冬季必訪景點部分，旅行社也將耶誕城納入遊程，讓泰國等遊客也可親自感受新北歡樂耶誕城的魅力。社群網路上更掀起大量分享，許多國內外旅客分享其拍攝的璀璨燈景與互動場景，引發網友熱烈轉貼，使新北歡樂耶誕城在數位平臺上形成打卡熱點，成功提升城市國際能見度與旅遊吸引力。

而隨著耶誕佳節即將到來，正是適合好友、情侶及家人們相聚留念的好時機！最新一期《女人我最大》節目推薦年末節日行程，兼具製作人與藝人身分的小筠大力推薦「2025 新北歡樂耶誕城」，指出活動四大燈區遍布氛圍滿滿的繽紛馬戲裝置，多座光廊更成為必拍打卡聖地，一出板橋站就能感受到滿滿耶誕氛圍，還有視覺震撼的 3D 光雕投影秀更是必看展演之一，邀請大家把握最後活動展期，與親友相約一同來感受最濃厚的節慶氣息，在新北歡樂耶誕城留下充滿祝福與趣味的冬日回憶。

新北市觀旅局指出，耶誕節當日，將舉行由耶誕城贊助單位遠東集團徐元智先生紀念基金會與新北市觀光旅遊局合作辦理的「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」活動，集結雙北管樂同好進行聯合慈善公演，以音樂傳遞愛與溫暖。活動不僅呈現管樂磅礴氣勢與細膩情感，更藉由音符串聯社會的祝福與互助精神，邀請大家一同共襄盛舉。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。