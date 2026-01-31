迎接情人節到來 貓纜浪漫車廂雙人套票限量開賣

記者李佩玲／臺北報導

迎接西洋情人節到來，北捷遊憩公司打造貓空纜車情人節限定活動「貓空之戀」，2月14日至15日推出「浪漫車廂雙人套票」，內含貓纜1日票、專屬車廂快速通關與情人節限定的浪漫大禮包，即日起限量開賣；另外，情人或好友穿著具有愛心元素或默契同款造型造訪貓空纜車，也可獲贈水晶車廂升等兌換券1份。

北捷遊憩公司說明，今年貓纜全新推出「浪漫車廂雙人套票」，即日起於Klook平台限量販售，每日僅100組。套票內容包含貓纜1日票、專屬車廂快速通關與情人節限定的浪漫大禮包，大禮包內有情人專屬悠遊卡與水晶車廂兌換券，以及甜蜜的「杜拜巧克力」；2月14日至15日，情人或好友穿著具有愛心元素或默契同款造型造訪貓空纜車，也可獲贈水晶車廂升等兌換券1份（每份可兌換2張），邀請遊客回訪貓空，兌換券期限至今年12月31日止，遊客可依習慣選擇「臺北捷運 Go」App 派券或實體票券。

此外，2月10日至22日，按讚追蹤貓空纜車的社群平台，並於纜車各式打卡點留下合照，現場出示即可獲得貓纜吊飾筆1支，限量2000支；在指定貼文留言，還能參加線上抽獎，有機會獲得貓纜小吊飾鍊組、冰箱貼及鑰匙圈等特色紀念品。

北捷遊憩公司邀請遊客搭乘貓纜，在雲海、山景與城市天光之間度過浪漫情人節。（取自臺北市政府網站）

貓纜情人節限定活動「貓空之戀」祭出專屬套票、甜蜜點心、互動拍照與穿搭活動。（取自臺北市政府網站）