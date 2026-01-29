迎接情人節 烘焙業者推出草莓產品

台北美福Moment café ＆ bakery推出情人節限定蛋糕「莓好心動」，嚴選臺灣草莓與北海道頂級鮮奶油製成。（台北美福大飯店提供）

深法推出強調原汁原味、法式風韻的冬、春季甜點，包括熱賣中的草莓季甜點。（粘耿豪攝）

情人節即將到來，適逢草莓季，飯店推出不同草莓產品，為戀人譜出浪漫氛圍。台北美福大飯店Moment café ＆ bakery自即日起推出「莓好心動」草莓蛋糕，選用新鮮臺灣草莓搭配日本北海道頂級鮮奶油，為戀人們勾勒出最動人的甜蜜輪廓。

迎接戀人們的專屬節日，Moment café ＆ bakery於2月15日前推出情人節限定蛋糕「莓好心動」，點心房主廚以經典的法國草莓蛋糕「草莓芙連」為基礎，嚴選臺灣新鮮草莓與日本北海道頂級鮮奶油，內餡融合香草籽卡士達，搭配戚風蛋糕，蛋糕外觀以完整草莓斷面與乳白內餡交織出華麗視覺，純白造型象徵愛情，豔紅果實代表熱烈心意，為佳節帶來甜蜜點綴，6吋蛋糕售價1780元需三天前預訂。

栗子泥的甜香與馬茲卡彭乳酪的奶香融合，更襯托出草莓酸甜。（粘耿豪攝）

「乳酪三重奏草莓可麗塔」在蛋糕體和夾層的乳酪醬中添加依思尼白乳酪。（粘耿豪攝）

台灣法式甜點店「深夜裡的法國手工甜點」以依思尼乳品為基底，推出草莓季甜點，首賣的「迷你草莓塔」、「花園草莓塔」一改深法塔類甜點大份量特色，調整為一人份尺寸，不變的是使用依思尼AOP發酵奶油製作香脆塔皮，搭配新鮮上市的大湖豐香草莓，甜蜜滋味恰到好處。同樣適合獨享的「草莓舒芙乳酪杯」、視覺華麗的「乳酪三重奏草莓可麗塔」則分別在蛋糕體和夾層的乳酪醬中添加依思尼白乳酪，乳香輕盈，質地輕柔，是本季必嘗明星商品。

開心果草莓磅蛋糕的蛋糕體乳香與堅果香氣馥郁，搭配蜂蜜草莓果乾的清新酸甜。（粘耿豪攝）

迷你草莓塔將深法經典的草莓塔調整為獨享尺寸。（粘耿豪攝）

來自法國諾曼第的依思尼乳品Isigny Sainte-Mère與台灣法式甜點店「深夜裡的法國手工甜點」(深法)宣布展開合作，2026年起，雙方將以依思尼AOP（Appellation d'Origine Protégée）認證乳品為核心，針對不同階段推出全年度主題性甜點。此際，除熱賣中的草莓季甜點，馬年應景的聯名禮盒亦有發酵奶油、米莫雷乳酪和海鹽焦糖等均以依思尼經典乳品為基礎。

深法與依思尼乳品聯名，為台、法品牌合作的里程碑，圖為依思尼品牌代表James(右起)、依思尼台灣品牌大使 Alexis Bouillet、深法創辦人Rick。（粘耿豪攝）

深法創辦人Rick是依思尼愛用者，他表示依思尼AOP奶油是深法製作塔皮類甜點不可少的靈魂食材。選材上除全店甜點配方加入依思尼AOP發酵奶油，還將依思尼陳藏6至18個月，具烏魚子般鹹香味道的米莫雷Mimolette乳酪，低溫16小時發酵、口感清爽綿密的白乳酪，以及銅鍋熬煮的海鹽焦糖丁等眾多產品融入甜點中。依思尼特派台灣品牌大使Alexis Bouillet本次也與深法的廚師團隊進行交流。

除了草莓產品，深法還推出「依思尼聯名禮盒」，匯集「香料焦糖鑽石餅乾」、「巧克力布列塔尼酥餅」、「塔皮餅乾」、「依思尼焦糖沙布列」和「依思尼米莫雷起司胡椒餅乾」等5種手工餅乾和法式水果軟糖，其中以低溫烘烤保留奶油風味的沙布列，搭配焦糖醬、焦糖粒與海鹽粒，口感鬆脆。而起司胡椒餅乾融入陳年米莫雷起司，搭配來自東南亞的貢布胡椒，辛香鹹甜堆疊，包裝上，紅、白、藍色系巧妙結合台、法國旗元素，適合新春細細品嚐。元月起顧客到店消費將獲贈印有當月主題甜點與依思尼乳品簡介的精美明信片，集滿12張還可兌換獎品。

