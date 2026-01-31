迎接情人節 貓纜浪漫車廂雙人套票限量開賣

貓空纜車2026情人節打造「貓空之戀」。(北捷遊憩公司提供)

記者王誌成∕台北報導

北捷遊憩公司三十一日表示，貓空纜車於情人節推出「貓空之戀」，以「移動旅程」為主題，限量發售「浪漫車廂雙人套票」。活動二月十四、十五日舉行，包含專屬套票、甜點、互動拍照及穿搭活動，邀遊客在雲海、山景與城市天光中共度浪漫佳節。

二月十四、十五日情侶或好友若穿著愛心元素或默契造型造訪貓空纜車，可獲得水晶車廂升等兌換券一份（每份可兌換兩張）。兌換券有效期至今年十二月三十一日，可選擇「台北捷運ＧＯ」ＡＰＰ或實體票券。

此外，二月十至二十二日按讚追蹤貓空纜車社群平台，於纜車打卡點拍照並出示，即可獲得限量貓纜吊飾筆一支（共二千支）；留言指定貼文還可參加抽獎，獎品包括貓纜小吊飾鍊組、冰箱貼及鑰匙圈等。

農曆春節期間，貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋冰上樂園除二月十六日除夕外，其他日期正常開放。