迎接慈濟一甲子 福慧紅包設計蘊深意

又到了歲末年終的時刻，全球慈濟人引頸企盼的歲末祝福，今天(11/21)在新店靜思堂將展開，每年的這個時刻，大家都期待能拿到上人親手發送的福慧紅包。迎接明年慈濟一甲子，今年的紀念幣除了60的圖樣，底下還有一個橫放的8，象徵「無限」的意涵，不只代表慈濟愛心隊伍人數，由一而生無量，也期待慈濟志業能代代相傳、無限綿延。

在金色圓框的周圍，點上白膠，再熟練地把慈濟60周年的紀念幣黏上去，曾祥生是製作福慧紅包的老手，動作快、錯誤率極低。

廣告 廣告

慈濟志工 曾祥生：「它已經有固定的位置了，我們抓住了就好，看準準的，就把它(紀念幣)放下去。」

慈濟志工 吳亭儀：「每次拿到這個(福慧)紅包，不知道說這個後面的(製作)功夫，這麼多，今天是第一次來，做這個紅包，才知道說，這個(做工)很細緻，要把這個心專注於在當下，那這個東西就會很完美。」

老手搭配新手，要製作上萬個福慧紅包，大家從十月上旬就啟動，團隊有縝密的品管流程。

慈濟志工 周梅英：「黏壞掉的 (我負責)再整修，這(紀念幣)是我們一個甲子，的循環，這個循環當中，讓我們每一個人都手牽手，把他扣在一起，我也希望說，我們的社區菩薩如果，拿到這一個(福慧紅包)的話，一定會很歡喜。」

慈濟志工 吳菊珠：「因為這一次有中南部，台南、高雄，然後雲嘉南的紅包，都集中在我們這裡(製作)，這裡因為離高速公路比較近，所以由這裡來集中處理，然後裝箱好了，然後看要，配到哪裡再處理這樣。」

志工除了製作福慧紅包，紅色卡紙的邊角料也沒有浪費，手藝好的志工，將它們變身成充滿喜氣的吊飾。

慈濟志工 黃鈴貽：「我們的(福慧紅包)邊角料，做成的一個結緣品，看起來非常精美，我們可以，把它拿來跟會眾結個善緣。」

一個個福慧紅包，承載的不只是上人對全球慈濟人的祝福，還有眾人對善的堅持，對物命的珍惜，讓這分愛不只一甲子，也延續到之後的歲歲年年。

更多 大愛新聞 報導：

風雨後的陽光 蘇澳安心家訪入戶關懷

龍蝦爪畸形 精準醫療終結罕病遺傳

