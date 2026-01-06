迎接新年有失落也沒關係 醫：不必逞強、照顧內在感受

【健康醫療網／記者陳靖安報導】新年初期，生活節奏重新啟動，不少民眾在回顧過去一年、面對新目標時，反而出現孤單、落寞或空虛感受。衛生福利部草屯療養院臨床心理科黃裕達主任表示，當現況與內心期待出現落差，或正經歷學業、工作、人際關係轉換，情緒起伏往往更加明顯，這類心理反應其實相當常見。

新年情緒波動 是正常心理反應

黃裕達主任表示，出現低落或孤單感，並不代表心理脆弱或罹患心理疾病，而是人在面對時間推移與情感需求時的自然反應。孤單感不一定來自「身邊沒有人」，而是內在連結感不足時浮現，特別是在新年這類象徵重新開始的時刻，人們容易放大對關係、成就與未來的期待，讓情緒變得敏感。

溫柔照顧自己 三個實用心理建議

黃裕達主任指出，若能在當下多一點自我理解與照顧，情緒通常能逐漸穩定，並提出三項實用建議，協助民眾在新年初期安定身心。

1、允許感受存在，不必強迫快樂

社會常將新年與正向、快樂連結，卻忽略每個人的心理狀態不同。黃裕達主任提到，感到平靜、低落或孤單，都是可以被理解的反應，過度責怪自己反而增加心理壓力，允許情緒存在，有助於內在放鬆。

2、降低比較焦慮，回到自己的節奏

社群媒體容易放大他人的生活亮點，引發比較與失落感。建議適度減少滑社群時間，將注意力轉回自身需求，例如聽音樂、閱讀、觀看熟悉的影集或早點休息，新年不必迎合他人期待。

3、小小陪伴與連結，幫助穩定自己的情緒

陪伴不一定來自大型聚會，也不需要人數眾多。為自己準備一杯熱飲、記錄一件曾努力完成的小事，或主動關心一位信任的人，都能帶來具體且穩定的心理支持。

溫柔面對新開始 情緒也需要時間

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，孤單或低落感不必急著消除，而是值得被理解與溫柔對待。有時安靜陪伴自己，也是重要的心理成長。新的一年不必追求完美，只要持續照顧感受，內心便能逐漸安穩。

