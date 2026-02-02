迎接新年！日本東京4大精選「走春參拜之旅」快筆記

櫻花季節來訪，可享受感通寺境內美不勝收的風景。 圖：感通寺/提供

[Newtalk新聞] 農曆春節迎來長達九天連假，許多國人選擇以「返鄉日本」的方式再探東京街頭。除了購物與美食，近年也有越來越多旅人將行程重心放在神社參拜與城市能量巡禮，希望在新的一年為自己與家人祈求平安、好運與獲得心靈上的沉澱。

本次精選多處位於東京都內、歷史悠久且近期在社群討論度攀升的開運神社與療癒系寺院，適合以城市漫步的節奏串聯參拜。從話題性十足的龍神秘境，到香火鼎盛的招財神社，再到以貓咪、柴犬御朱印療癒人心的寺院，讓新春參拜成為一趟結合信仰、人文與身心整理的迎新旅程。

【江東區】潮見龍宮

「潮見龍宮」座落於與運河相連的空間，供奉象徵力量與上升運勢的龍神。據說龍神所到之處，諸事萬物皆能順遂流動、有所斬獲。神社除祈求孩童平安成長、祈禱良善福緣外，還可在雲海中進行冥想、在黃金大注連繩前祈禱、製作專屬御守，或是體驗巫女服裝等多樣活動。



潮見龍宮最具代表性的特色，莫過於「雲海參拜」與「黃金大注連繩」。潮見龍宮透過人工營造效果，讓參道上彷彿籠罩在雲海之中，參拜者可在夢幻般的空間中進行冥想與靜禱。神社內還設有一艘無帆的原始葦船(あしぶね)，被視為世界上最古老的船隻之一，象徵在風雨與海流中前行的旅途，因為沒有風帆，充滿不確定性；也因為一切未知，代表擁有無限可能。



此外，參拜者還可親手製作獨一無二的御守，將心意與祝福具象化，並把心意傳遞給生活中的珍視之人。以善意的無限循環，為新年揭開溫暖而嶄新的序章。

地址：東京都江東区潮見2-1-10 メゾンデラメール地下1階

交通方式：JR京葉線「潮見」車站出口步行約2分鐘、東京車站出發搭乘電車約7分鐘

【中央區】小網神社

位於東京日本橋、歷史悠久的小網神社，相傳創建於1466年。神社以「強運、避厄」聞名，尤其以提升金運最為靈驗，廣受信徒敬仰。境內的昇龍與降龍雕刻，自古象徵運勢上升與趨吉避凶，是神社的重要精神象徵，深受參拜者愛戴。神社內還設有被稱為「洗錢弁天」的洗錢井，相傳在此以清水洗淨硬幣或紙鈔，可祈求財運提升。參拜者會將錢幣放入竹籃，以清水洗淨後晾乾，再收入錢包，這項風俗可於神社官方網站中詳細得知。

地址：東京都中央区日本橋小網町16-23

交通方式：東京メトロ日比谷線「人形町」車站 A2 出口步行約５分鐘

【豐島區】妙義神社

豐島區的東京妙義神社，以貓為象徵。境內並非擺放傳統狛犬，而是以「狛貓」迎接訪客，黑貓與肉球圖案的御朱印與御守也廣受歡迎，並在社群媒體上引發討論。許多黑貓的設計源自江戶時代武將太田道灌的逸話，參拜者能在神秘氛圍中享受與貓邂逅的樂趣。

地址：東京都豊島区駒込3-16-16



【新宿區】感通寺

位於新宿區的感通寺，境內常駐親人的柴犬，以動物互動帶來的療癒與緣分而聞名。寺內的御朱印採用彩繪玻璃風格的剪紙設計，並隨季節呈現不同主題。妙義神社與感通寺透過貓與柴犬等動物元素，營造出獨特的親近感與溫度，在感受歷史與文化的之際，也能享受東京人氣能量景點帶來的靈性魅力與身心療癒。

地址：東京都新宿区喜久井町39

黃金大注連繩。以海洋與龍神意象構成的獨特氛圍，帶來靜心沉澱與煥然一新的時刻。 圖：潮見龍宮/提供

神之船・雲海，象徵海與祈禱的連結。 圖：潮見龍宮/提供

黃金大注連繩、雲海及祈禱一景。 圖：潮見龍宮/提供

香火鼎盛的神社，是新年祈求強運與財運的最佳去處。 圖：小網神社/提供

每逢新年，參拜者絡繹不絕，祈求商業興隆與開運。 圖：小網神社/提供

妙義神社代表的貓咪。 圖：東京駒込妙義神社/提供

感通寺的可愛豆柴，以熱情歡迎每位參拜者。 圖：感通寺/提供

犬御朱印萌度滿分！彩繪玻璃風格的犬御朱印。 圖：感通寺/提供