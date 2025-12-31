迎接新年「第一天」！台北101六分鐘跨年煙火 5樂章璀璨迎2026

迎接2026年！全台最受矚目的台北101跨年煙火秀，此次主題為《我們的世代 Gen. TAIWAN》，更首次採用低煙煙火，整場煙火秀長達6分鐘，呈現5大主題，還選用天團五月天的歌曲〈第一天〉作為配樂之，透過絢爛煙火點亮夜空，陪伴民眾迎向新年的「第一天」。

101跨年煙火秀主題為此次主題為《我們的世代 Gen. TAIWAN》。圖／台北觀傳局提供

煙火展演首先以節奏輕快的「大航海時代」揭開序幕，描繪勇者揚帆、迎向未知旅程的壯麗畫面，搭配明亮多彩的煙火，象徵「以微笑迎接新年、用愛照亮未來」，為2026年揭開燦爛序章。

101跨年煙火為2026年揭開最燦爛的序幕。圖／台北觀傳局提供

緊接登場的是充滿能量的搖滾篇章「民主時代」，音樂中融入熟悉的下課鐘聲旋律，喚起世代成長記憶；第三段「台味力量」則選用五月天的〈第一天〉，象徵嶄新開始與無限希望，邀請全民一同迎向2026年的全新起點。

101煙火其中一段落音樂來自五月天的〈第一天〉。圖／台北觀傳局提供

第四段「科技之島」結合電子合成器與台灣傳統音樂元素，呈現科技與文化交會的聲響層次，展現台灣科技與人文並存的島嶼風貌；壓軸登場的「多元的土地」，融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，搭配璀璨星環煙火，象徵這片土地蓬勃的生命力，為整場跨年煙火寫下動人句點。

最後結合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，象徵土地蓬勃生命力。圖／台北觀傳局提供

責任編輯／陳俊宇

