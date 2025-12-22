迎接新年 臺南市舉辦百年古鐘敲鐘祈福儀式

臺南市政府連續第七年舉辦敲鐘祈福活動，今年活動特別請出臺灣府城隍廟百年古鐘敲鐘祈福，也希望藉由這項活動，可以撫平近期社會事件，所引發的不安。

由民間團體發起、臺南市政府共同主辦的特色跨年「敲鐘祈福」，今年臺灣府城隍廟特別請出「百年古鐘」敲響祈福，為即將到來的跨年敲鐘祈福活動敲響序幕。主委郭榮哲表示，這口百年古鐘長年珍藏於府城隍廟文物館中，此次透過「跨年敲鐘祈福」活動再次鳴響，別具歷史與文化意義，並期盼藉由百年古鐘的敲響，能為新的一年帶來平安與祝福，同時鼓勵更多宗教團體共襄盛舉，讓敲鐘祈福的祝福聲在台南持續擴散。

市長黃偉哲表示，臺南跨年宗教祈福敲鐘活動今年已邁入第七年，並逐年擴大規模辦理，現已成為全市各區宮廟、宗教團體與教會共同參與的跨宗教年度盛事。而針對近期社會事件所引發的不安，更希望能夠藉由宗教的力量撫慰人心，為個人、家庭、社會、城市及國家共同祈福，祝願台南、世界平安祥和。

此外，除跨年敲鐘儀式外，各宗教場域亦規劃多元祈福與迎新活動，如中西區聚福宮辦理五條港走讀及跨年音樂會、北門區興安宮舉行「鹽續幸福．夕陽送舊」音樂會，古都保存再生文教基金會則為響應本次活動特別加碼贈送「府城紀念御守」守護平安的心意給參與鄉親，其他亦有發放茶點、湯圓、滷麵等互動，或是贈送祈福明信片、錢母及文創伴手禮，盼與民眾分享這份喜悅，並把祝福一起帶回家。