迎接新春馬年 飯店推優惠住房

台北時代寓所邀請旅人提前規劃春節假期，回到台北的「家」一起過新年。（台北時代寓所提供）

迎接新春馬年，台北時代寓所推出 2026 年主題紅包袋，以品牌色調結合極簡金屬線條，並採用專為台灣開發的紅色系紙材，收藏級設計留給賓客們獨一無二的旅宿紀念。凡預訂《寓見新年 Lucky Stay》專案，即可在入住時獲得一組限量紅包，收下新年的第一份心意。

從館內拍貼機的即時笑容，到春節紅包的新年祝福，台北時代寓所以時間為軸，把節日的喜悅化為生活裡柔和的光。無論是年末放鬆、跨年小旅行，或是提前規劃春節假期，都能在這裡找到屬於自己的節奏與儀式感。預訂日期即日起至2026／02／14，住宿日期2026／01／04 至2026／02／28。

板橋凱撒大飯店1月1日起至2月28日推出「捲來好運」新年住房專案，享用自助式早餐、實心蛋捲「瑞駿茶韻禮盒」及飯店馬年限定紅包袋。

