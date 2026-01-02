迎接新生命陪伴家庭幸福啟程 桃園市115年1月出生登記送好禮
迎接新生命的到來，桃園市政府民政局攜手13區戶政事務所，於今（115）年1月推出「出生登記送好禮」活動。桃園市民只要在1月2日至30日活動期間，至戶政事務所辦理出生登記，即可獲得寶寶水杯。戶所提醒，新生兒須於出生後60日內完成出生登記，符合資格的寶寶，歡迎把握機會領取桃園限定好禮。
民政局長劉思遠表示，戶政是市民人生啟程的重要第一站，從新生命誕生開始，市府即成為年輕家庭的堅實後盾。除舉辦出生登記送好禮活動外，13區戶所亦提供新生兒「一站式服務」，民眾於辦理出生登記時，可同步申請健保加保、健保卡、生育津貼及育兒津貼等福利，讓新手爸媽一次辦妥、不再手忙腳亂。
新手家長李先生分享，原本擔心出生登記流程繁瑣，實際到現場辦理後，發現可一次完成多項申請，還能領到實用的寶寶水杯，深刻感受到市府與戶所人員對新生兒家庭的用心。
戶政科說明，出生登記送好禮活動期間為115年1月2日至1月30 日，凡於活動期間至桃園市各戶政事務所辦理出生登記，即可獲得寶寶水杯。另提醒家長新生兒須自出生日起60日完成登記，所以115年1月30日前完成出生登記的寶寶，皆可參與本次活動。
戶所提醒，民眾辦理出生登記應備妥出生證明書、戶口名簿、申請人國民身分證及印章（或簽名） 、已於出生證明書約定子女從姓者得免附子女從姓約定書，另申請各項補助請準備金融機構存摺等。
民政局表示，未來將持續透過戶政第一線服務窗口，結合婦幼福利與市府政策，打造友善、宜居的幸福城市，讓市民在人生每一個重要時刻，都能感受到市府的用心與陪伴。
迎接新生命陪伴家庭幸福啟程，桃園市115年1月出生登記送好禮。
更多新聞推薦
其他人也在看
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 83
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 98
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 30
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 168
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 2
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 6
28歲女有勒痕多處傷 50歲呂男否認犯案訊後移送｜#鏡新聞
花蓮玉里公墓附近，2025年最後一天(12/31)發生命案。一名28歲林姓女子躺在樹林間，身上有多處傷痕，還有輪胎壓過的痕跡。警方在住處找到不名血跡，認為報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，但他否認犯行，今天(1/1)依殺人罪將他移送花蓮地檢偵辦。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨台灣好報 ・ 1 天前 ・ 5
花蓮外海風浪大！巴拿馬籍貨輪擱淺化仁海灘
地方中心／趙永博 花蓮報導今天(1)上午有一艘"巴拿馬籍散裝貨輪"，突然失去動力，被強風吹到擱淺在花蓮化仁海灘。船上17名船員平安，但海巡署出動救援拖船戒護時因大浪和強陣風也擱淺，反倒比貨輪更岌岌可危，最後出動專勤隊先將拖船上5人救出，預計晚上出動大型拖船施救。放眼望去，一艘大型貨輪卡在海攤上載浮載沉，，一旁拖船只能在外圍戒護。只見海灘邊風浪不斷拍打，明明是要去救船的拖船，卻被打到搖搖晃晃，船上人員都站不穩。除了巨浪襲擊，岸邊還有7到9級強陣風，實在不好作業。原本他要救的就是，這艘巴拿馬籍散裝貨輪"通鴻輪"。12岸巡副隊長 吳正達：「立即派遣共計一艇18車39人，在現場救援，因為目前風浪過大(暫停救援)，救援會造成我們救援人員的安全問題，(有提出空勤的申請嗎)目前在申請中」。通鴻輪疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺。（圖／民視新聞）元旦當天早上，花蓮仁化海灘這艘"通鴻輪"，疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺，纜繩也全被扯斷。船上的17名船員一度受困。拖船前來救援也被大風浪吹到擱淺，只好先出動空勤隊，將拖船上5名船員全數救出。12岸巡副隊長 吳正達：「目前通紅輪上面有12名台灣籍的船員，5名菲律賓籍的船員，然後在拖船部分上面，有5名的船員，(拖船)一名船員頭上有撕裂傷的部分，通紅輪的部分目前船員均安全」。航港局協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救。（圖／民視新聞）航港局召開緊急應變會議，並協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救，力拚讓人船都能安全脫困。原文出處：巴拿馬貨輪擱淺化仁海灘 拖船頂強風巨浪救援也擱淺 更多民視新聞報導中國跨年夜出動特警車 民眾嗨放煙火被公安架走2026元旦追光! 屏東鵝鑾鼻搶頭香6:11迎首道曙光麻油雞名店「莊家班」跨年夜遭加料恐嚇 雙北10店家受害警逮3怪男民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
莊家班麻油雞遭撒「不明粉末」 3嫌犯案手法雷同
台北市 / 張德生 張權 新北報導 跨年夜當天下午，連鎖的「莊家班麻油雞」位在雙北定10間店家，鍋內遭人惡意潑灑粉末，犯案時間、手法幾乎相同，警方事後逮到三名嫌犯，他們互相不認識，至於犯案動機，有人說不滿孩子在店內吃壞肚子，或是約網友被放鳥一時氣憤，但部分嫌犯戶籍地不在北部，說詞被警方高度懷疑，而3人手機幾乎都被「重置過」，警方懷疑案情不單純，甚至還有幕後藏鏡人，將持續調查釐清。記者VS.李姓嫌犯說：「(是有人教唆嗎)，(是有收錢嗎)。」雙手上銬，被警方押進地檢署，面對鏡頭問話，完全沒有回應，記者VS.李姓嫌犯說：「(為什麼手機要重置)，(誰幫你們訂飯店的)。」同樣被帶進地檢署的，還有另外兩名嫌犯，他們對於犯行不發一語，這三人就是涉嫌在跨年日，將不明粉末灑進，連鎖莊家班麻油雞店的嫌犯，但三人幾乎在同時間犯案，多點犯案手法相似卻互稱不認識。資深媒體人陶煥昌說：「3個人同時在不同的地點，同時犯案，這個絕對是有人在教唆的。」中和興南店當下李姓嫌犯，快速拿著疑似，裝有砂糖的袋子倒入鍋內，這樣的手法僅僅只毀壞湯頭，不像其他案件中暴力砸店，或是潑漆等恐嚇行為，也被認為是刻意設計。在中和犯案的25歲李姓嫌犯，犯案後在板橋找旅館遭逮，供稱是因為小朋友在店家吃壞肚子才會下手，在淡水士林北投犯案的江姓嫌犯，還有另一名蘆洲犯案的謝姓嫌犯，都說是因為約網友沒到，一時氣憤犯案，但其中有兩人根本不是北部人，說法令警方懷疑，而三人互不認識都有毒品前科，落網後被發現手機全部重置過，警方懷疑是用來和「幕後藏鏡人」通報進度。資深媒體人陶煥昌說：「都很年輕嘛，21、22歲，最大的25歲，理論上，他們不至於會和店家，發生到什麼樣重大的糾紛，嫌犯的人緣，地緣的背景，他甚至可能根本不是在他犯案地點，這個店家附近的住戶居民。」犯案地點同時橫跨，雙北多個分局警方不敢大意，新北市刑大已經介入偵辦，儘管店家只有湯頭受到損失，但警告意味濃厚，警方持續抽絲剝繭要揪出幕後嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
死者身分曝！元旦「屍飄田寮河」女子獨自撐傘外出…親人等不到她回家
昨天（1日）是元旦，卻有民眾在基隆市田寮河喜豬橋下發現一具女性浮屍；警消獲報將人打撈上岸，確認死者為45歲簡姓女子，不明原因落水；後續警方，通知死者家屬認屍，並報請相驗，初步排除外力介入，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
後壁區公所推薦元旦慢遊祈福走春 遇見季節限定花海美景 心靈平安順遂
每年元旦假期是許多民眾安排走春、踏青與親子出遊時節，臺南市後壁區除有深厚宗教文化、遼闊純樸農村景觀，還有季節限定的花海風貌，相當適合全家出遊；後壁區公所特於元旦假期前推薦在地特色小旅行路線，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，動線清楚、節奏舒適，歡迎全國遊客元旦到後壁小鎮慢遊，祈福走春賞花海。後壁區長李至彬表示，特色小旅行路線可從後壁旌忠廟為起點，旌忠廟為地方重要信仰中心，香火鼎盛，廟埕周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，元旦期間前來參拜，不僅可為新的一年祈求平安順遂，也能感受傳統廟宇莊嚴肅穆又貼近人心的氛圍，為旅程奠定沉穩而祥和的開端。李至彬區長說，瞭解旌忠廟歷史後還可到鄰近的泰安宮欣賞季節限定的波斯菊花海，廟方租用面積近三甲的休耕農田種植大片波斯菊，花朵隨風搖曳，是元旦 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 3
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
花蓮殘忍情殺! 男友辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉
社會中心／王毓珺 吳培嘉 趙永博 花蓮報導持續關心花蓮的殘忍情殺案，新年第一天，死者的家屬，悲痛的回到事發現場招魂，警方也對嫌犯的機車採證，更加確定出身地方望族的男友涉有重嫌，雖然他辯稱，是因為吵架，女友跳車才發生意外，但警方勘驗現場後，發現跟嫌犯說法不符，依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。2026年第一天，一家人忍著悲痛，來到花蓮山上的公墓招魂，他們是幾天前，被發現陳屍在樹林間，林姓女子的家人。警方也重回現場，對嫌犯的機車，仔細採證，這下更加確定，呂姓男子涉有重嫌。花蓮殘忍情殺! 嫌辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉（圖／民視新聞）附近鄰居：「他們（嫌犯）家早期在玉里鎮算是，呂家算是望族，他爸爸也是有當過代表會主席，他那個父親跟母親都很寵，這個小孩子，非常寵很溺愛，他（嫌犯）好像是吸毒，進進出出好幾次了。」還原事發經過，這名地方上的頭痛人物，50歲的呂姓男子，去年10月跟28歲的林姓女子交往，12月29號，從吉安載著女友回到玉里，途中女友吵著要回吉安，雙方爆發爭執，呂姓男子故意把車開到山上公墓，要嚇唬女友，沒想到後續發生意外，他遭逮後供稱，女友自行跳車，導致車輛失控撞上石墩，自己就先回家，之後再騎機車返回現場，發現女友沒有呼吸心跳，這才報警，但女子的脖子疑似有勒痕，臀部有明顯輪胎輾壓痕跡，嫌犯車輛跟住處也有血跡，當場被逮捕。花蓮殘忍情殺! 嫌辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉（圖／民視新聞）林姓女子親友：「（死者）離婚有兩個小孩子，現在還住在前夫家，死者就是帶他的小朋友，跟他一起出去，（後來）把小孩子送回家，受害者又跟著（嫌犯）出去了，就是（變成）一具冰冷的屍體。」不過早在案發前12小時，30號下午3點，嫌犯因為堂弟欠債遭擄，心急報案，明明懂得擔心家人安危，卻還是對女友痛下殺手，究竟是單純口角，還是因為前夫、孩子的關係，讓嫌犯失控，警方都還要進一步追查。原文出處：花蓮殘忍情殺！嫌辯女友跳車出意外 警勘驗「脖子疑有勒痕」打臉 更多民視新聞報導花蓮女全身傷裸體陳屍玉里山區 50歲男友涉重嫌28歲女陳屍山區「衣衫凌亂」生前遭車輾壓！50歲男友涉重嫌「醉」會鬧事! 台北男跨年夜襲警.花蓮男衝跨年晚會舞台民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
張文攻擊影片男留言「刀不夠利」 北檢火速起訴、從重量刑
這個月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站，發生張文隨機攻擊事件，陸續也有不少民眾在臉書留言，涉犯恐嚇公眾安全罪，被警方逮捕法辦，一名林姓男子在攻擊事件發生後，於網路留言「爽！這是開始而已」等，今（31）日台北地檢署火速將林姓男子起訴，並建請法官從重量刑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
飛車追逐討債20萬逆轉 自導自演318萬強盜案
高雄上個月有兩台車在馬路上亡命追逐，其中一台車被撞爛還開進果園裡，原本警方以為雙方是因為20萬的賭債起糾紛，但是後來卻在其中一個人的背包中找到318萬的現金，追查後案情逆轉，竟是犯罪集團的一名成員疑似為了私吞這筆錢，找兩個朋友「假搶劫」，沒想到卻被同集「不知情」的成員周姓男子目擊，拼了命要把錢追回來，才會在馬路上瘋狂追車。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
大字報控畢書盡「狼心狗肺」挨告毀謗 父友人遭判刑｜#鏡新聞
藝人畢書盡多年前來台發展時，他的爸爸曾委託一名鍾姓友人幫忙照顧，簽下合約要求走紅之後，要支付15萬元的酬勞，但由於畢書盡當時未成年，合約不成立，也沒有付錢，鍾姓男子很不滿，前年開始到處張貼大字報，指控畢書盡忘恩負義，被控妨害名譽，台北地方法院31日判決結果出爐，判處鍾姓男子拘役120天，可易科罰金，全案仍可上訴。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1