



迎接新生命的到來，桃園市政府民政局攜手13區戶政事務所，於今（115）年1月推出「出生登記送好禮」活動。桃園市民只要在1月2日至30日活動期間，至戶政事務所辦理出生登記，即可獲得寶寶水杯。戶所提醒，新生兒須於出生後60日內完成出生登記，符合資格的寶寶，歡迎把握機會領取桃園限定好禮。

民政局長劉思遠表示，戶政是市民人生啟程的重要第一站，從新生命誕生開始，市府即成為年輕家庭的堅實後盾。除舉辦出生登記送好禮活動外，13區戶所亦提供新生兒「一站式服務」，民眾於辦理出生登記時，可同步申請健保加保、健保卡、生育津貼及育兒津貼等福利，讓新手爸媽一次辦妥、不再手忙腳亂。



迎接新生命陪伴家庭幸福啟程，桃園市115年1月出生登記送好禮。





新手家長李先生分享，原本擔心出生登記流程繁瑣，實際到現場辦理後，發現可一次完成多項申請，還能領到實用的寶寶水杯，深刻感受到市府與戶所人員對新生兒家庭的用心。

戶政科說明，出生登記送好禮活動期間為115年1月2日至1月30 日，凡於活動期間至桃園市各戶政事務所辦理出生登記，即可獲得寶寶水杯。另提醒家長新生兒須自出生日起60日完成登記，所以115年1月30日前完成出生登記的寶寶，皆可參與本次活動。

戶所提醒，民眾辦理出生登記應備妥出生證明書、戶口名簿、申請人國民身分證及印章（或簽名） 、已於出生證明書約定子女從姓者得免附子女從姓約定書，另申請各項補助請準備金融機構存摺等。

民政局表示，未來將持續透過戶政第一線服務窗口，結合婦幼福利與市府政策，打造友善、宜居的幸福城市，讓市民在人生每一個重要時刻，都能感受到市府的用心與陪伴。

