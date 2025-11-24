迎接明年台灣燈會！ 嘉義縣十大美食美景票選起跑

明年的台灣燈會將在嘉義縣登場，為了推薦給外地遊客，來欣賞燈會時，也能走訪品嘗當地的美食美景，因此嘉義縣府將從下個月初，舉辦為期一個多月的10大美食美景票選活動。

嘉義縣長翁章梁vs.藝人朵拉：「世界前三名的咖啡，阿里山咖啡。」

喝完了阿里山咖啡，一旁還有手工麵包，另外在地的「手路菜」，也出現會場。

嘉義縣長翁章梁：「這一道真的是，嘉義最有名的，叫做苦茶油雞。」

十幾個攤位，幾乎把嘉義縣18個鄉鎮市美食同時匯集，因為下個月起，嘉義縣十大美食美景票選，即將登場。

嘉義縣長翁章梁vs.藝人朵拉：「12月3日到1月16日，對，是活動期間，那你就要去網路裡面(登記投票)。」

嘉義縣18個鄉鎮市，這次跨年度即將從68間，各種吃喝鹹甜等美食店家，以及自然景觀到觀光工廠等136個景點中，由民眾票選出各前十名，為的就是配合明年元宵節，即將在嘉義縣舉辦的台灣燈會。

嘉義縣長翁章梁：「就為了我們台灣燈會，在明年的3月3日到3月15日，那這12天的台灣燈會，我們希望跟整個嘉義縣的景點，大家做結合，因為你們的投票，讓他們在玩嘉義的時候，特別有方向感。」

票選過程，民眾除了有機會抽中總值超過十萬元的大獎，也讓更多的在地店家及景點，有機會打開知名度。

