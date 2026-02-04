迎接春節九天連假 高屏地區交通疏運全面啟動

為配合春節九天的連續假期，高雄市區監理所召開高屏地區春節疏運記者會，說明各項交通疏導的措施，也提醒眾出門前注意相關的交通訊邊，以免影響出遊的心情。

今年農曆春節迎來長達9天的連續假期，為了讓民眾在歡度新年之際也能行得順、玩得安心，高雄市區監理所攜手高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局，召開高屏地區春節疏運記者會，提前為春節疏運做好準備。南區養護工程分局副分局長王慶雄表示，針對春節期間南臺灣地區熱門景點如臺88線及臺一線，南分局已準備好疏導的措施

廣告 廣告

另外，王慶雄表示，春節期間，南橫公路不管制，全面開放，民眾可以彈性安排旅遊行程。

他同時也提醒民眾在春節期間出門前可以多加利用幸福APP網站，了解路況之後再出門，以免影響到出遊的心情。

高雄市區監理所劉育麟所長則指出，高雄地區春節連續假期期間，義大世界、佛陀紀念館以及愛河灣燈會、駁二特區與大港橋開合秀等熱門景點，預期將吸引大量人潮，今年愛河灣燈會「冬日遊樂園」以「超人力霸王」為主題，勢必成為親子與粉絲朝聖熱點，建議民眾市區走春可多搭乘高雄捷運與輕軌，輕鬆前往各大景點；跨縣市旅遊也可善用客運服務，避開塞車、玩得更盡興。

高雄區監理所也指出，配合春節觀光熱潮，屏東縣政府規劃屏東燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等多項活動，除有活動接駁車外，相關客運業者每日也提供至少142班次服務，高墾線共營路線每日提供234班次以上，【9189】墾丁快線、【9127D】大鵬灣琉球線及【9117B】墾丁機場快線並已提供中、英、日、韓等多國語言網路預約訂票服務，歡迎民眾搭乘大眾運輸暢遊南台灣。