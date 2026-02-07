迎接春節出國潮 機捷2/12~22加開清晨5點北車往機場直達車

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年的春節連假高達9天，也是出國旅運高峰；為此機場捷運從12日至22日提供「台北往機場特早直達加班車」，清晨5點從台北車站發車，沿途停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院及A12機場第一航廈，並於5點41分抵達A13機場第二航廈，行駛時間41分鐘，為兼顧沿線居民生活品質，部份路段減速降低音量。

桃園大眾捷運(桃捷)公司表示，過去機場捷運清晨時段最早班次為清晨6點，去年春節期間加開5點及5點30分班次，由於旅客反應良好，於春節後將5點30分班次納入常態營運，今年春節連假再度提供清晨加開班次。

為配合加班車次行駛，A1台北車站及A3新北產業園區站將提早於清晨4點30分開站，A1市區預辦登機服務也同步提早到4點30分開始服務；A8長庚醫院、A12機場第一航廈及A13機場第二航廈則提前於清晨5點開站。

