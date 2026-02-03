迎接春節旅遊高峰 高屏攜手啟動全方位交通疏運措施

記者鍾和風/高雄報導

農曆春節腳步漸近，街頭巷尾洋溢著濃濃年味，今年更迎來長達 9 天的連續假期，返鄉團圓與走春踏青的旅遊人潮可望再創高峰。為讓民眾在歡度新年之際行得順、玩得安心，在「駿馬迎新春」的節慶氛圍下，高屏地區春節疏運全面啟動。高雄市區監理所攜手高雄區監理所、南區養護工程分局及南區公路新建工程分局，於今（2 月 3 日）共同舉辦「高屏地區春節疏運記者會」，提前為春節疏運工作做好萬全準備。

記者會中，相關單位說明高屏地區各大觀光景點易壅塞路段之交通管制措施與替代道路規劃，並同步介紹國道客運、公路客運及台灣好行等各項大眾運輸的乘車與轉乘優惠，鼓勵民眾多加利用公共運輸工具，在歡喜過年的同時，也能避開塞車之苦。

高屏地區結合國道客運、公路客運及台灣好行，鼓勵民眾春節多利用大眾運輸出遊。(圖/高雄市區監理所提供）

在旅客疏運方面，國道客運全面加強運能。「高雄－台北」、「高雄－台中」、「高雄－桃園」及「高雄－新營」等高雄地區主要長途國道路線，由統聯與和欣 2 家客運業者，除原核定的 3,325 班次外，於春節連假期間（114 年 2 月 13 日至 2 月 22 日）預計再加開 300 班次，整體運能提升超過 9%。同時，也要求業者於尖峰時段機動加班，以旅客候車時間不超過 20 分鐘為原則，讓返鄉與出遊行程更加順暢。

高雄市區監理所所長劉育麟指出，春節連續假期期間，高雄地區義大世界、佛陀紀念館，以及愛河灣燈會、駁二特區與大港橋開合秀等熱門景點，預期將吸引大量人潮。其中，愛河灣燈會「冬日遊樂園」今年以「超人力霸王」為主題，勢必成為親子族群與粉絲朝聖熱點。建議民眾市區走春可多搭乘高雄捷運與輕軌，輕鬆前往各大景點；跨縣市旅遊亦可善用客運服務，避開塞車、玩得更盡興。

高雄區監理所也補充指出，配合春節觀光熱潮，屏東縣政府規劃屏東燈節、熱帶農業博覽會及四重溪溫泉季等多項活動。除設有活動接駁車外，相關客運業者每日也提供至少 142 班次服務，高墾線共營路線每日提供 234 班次以上；【9189】墾丁快線、【9127D】大鵬灣琉球線及【9117B】墾丁機場快線，並已提供中、英、日、韓等多國語言的網路預約訂票服務，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具暢遊南臺灣。

高雄市區監理所所長劉育麟說明春節期間熱門景點交通疏運重點，建議多搭乘捷運與輕軌。(圖/高雄市區監理所提供）

最後，相關單位特別提醒，年節團圓聚餐難免小酌，請民眾務必牢記「酒後不開車」，聚餐結束後可選擇代駕服務、計程車或大眾運輸工具，都是安全的好選擇。春節返鄉團圓、出遊走春之餘，也別忘了交通安全，讓新的一年平安、順心。