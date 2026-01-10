迎接春節聚餐檔期 JR東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳推出「中華料理主題自助餐」

▲迎接春節聚餐檔期，R東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳推出「中華料理主題自助餐」。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】迎接春節與年後聚餐旺季，JR東日本大飯店台北旗下 Brilliant 鉑麗安全日餐廳於午餐與晚餐時段，即日起至 3 月 4 日 推出期間限定「中華料理主題自助餐」，以經典燒臘、熱炒佳餚、海味料理與滋補湯品為主軸，透過現做料理與多元菜系鋪陳，打造充滿年味與豐盛感的餐檯饗宴，滿足家庭聚會與親友團圓的用餐需求。

▲迎接春節聚餐檔期，R東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳推出「中華料理主題自助餐」。

廣告 廣告

本次主題餐檯中，最吸睛的莫過於一字排開的燒臘與熱食料理。其中「廣式烤鴨」外皮金黃酥脆、油脂分布均勻，入口皮脆肉嫩；「秘製脆皮五花肉」則經長時間處理，外層酥化、內裡柔潤，鹹香層次分明。熱炒區端出深受饕客喜愛的經典「左宗棠雞」，酸甜微辣的醬汁緊裹外酥內嫩的雞肉，是餐檯上最受歡迎的品項之一。另有「爐烤香料牛排」、「普羅旺斯香草烤羊排」、「法式燉牛舌」等多道主廚精選料理，展現中西融合的豐富風味。

▲迎接春節聚餐檔期，R東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳推出「中華料理主題自助餐」。

現做料理區同樣成為饕客聚集焦點。鐵板料理台現場供應「美國牛小排佐黑胡椒醬」，以高溫鐵板瞬間鎖住肉汁，濃郁肉香與胡椒辛香交織；一旁的「現沖牛肉湯」則以熱湯直接沖淋鮮切牛肉片，肉質瞬熟，完整呈現台式料理講究的即時鮮味。滋補湯品部分，以「鮑魚麻油雞湯」壓軸登場，麻油香氣溫潤不燥，特別適合年節時分暖身補氣。

▲迎接春節聚餐檔期，R東日本大飯店台北鉑麗安全日餐廳推出「中華料理主題自助餐」。

海味料理則走清爽與層次兼具的路線。「清蒸海上鮮」選用整尾鱸魚，以純粹清蒸手法呈現魚肉的鮮甜原味；「五味中卷」口感鮮彈，搭配酸、甜、鹹、辣交融的五味醬，開胃爽口。「烏魚子櫻花蝦炒飯」則將鹹香海味融入粒粒分明的米飯中，香氣層層堆疊。餐檯亦供應「竹絲蝦餃」、「蘿蔔糕」等港點經典，為整體菜色增添細緻口感。

甜點區同樣呼應節慶氛圍，由點心房團隊精心設計多款中式與創意甜品，包括「烏梅酒黑糖糕」、「紅玉茶芋泥生乳捲」、「草莓柚子慕斯」、「桂花蜂蜜費南雪」、「黑糖麻糬蛋塔」，並搭配哈根達斯冰淇淋，為整場饗宴畫下甜而不膩的完美句點。

價格方面，平日午、晚餐及週五午餐每位 1,480 元，假日及週五晚餐每位 1,680 元。餐廳為回應饕客期待，1 月假日加碼供應香箱蟹，2 月春節期間及假日再推出松葉蟹腳，讓海味成為聚餐亮點。另即日起至 3 月底，週一至週五午餐時段推出 60 歲以上「壯世代」7 折優惠，午、晚餐時段亦提供 四人（含）同行，當月壽星免費 的回饋方案，期望吸引更多家庭與親友共享春節團聚的美好時光。