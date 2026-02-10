迎接春節花蓮縣警局啟動春安工作 徐榛蔚親赴南區感謝基層警消 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為迎接農曆春節期間人潮，花蓮縣警察局如火如荼展開春安工作，花蓮縣政府今（10）日表示，縣長徐榛蔚9日在花蓮縣議會副議長徐雪玉陪同下，依序前往單位慰問辛勞的執勤員警及基層協勤民力，並頒贈春節禮品及紅包，感謝執勤同仁不分晝夜工作，守護花蓮鄉親的安全。徐榛蔚表示，每當重大節慶將有人潮湧入花蓮，感謝基層同仁不捨晝夜維護治安。

「希望大家執勤時要注意安全及身體健康，共同為鄉親的安全盡份心力。」徐榛蔚致上感謝，並指出所有警消同仁及協勤民力，在低溫天氣中仍不懈工作，每當重大節慶時都有來自全國大批人潮湧入花蓮，能維持交通和治安，都有賴全體同仁的維護。

廣告 廣告

花蓮縣府說明，徐榛蔚在警察局長范織坤、消防局長吳兆遠的陪同下，依序前往玉里分局、鳳林分局、吉安分局、花蓮縣消防局、花蓮分局、花蓮縣警察局、新城分局等單位，逐一慰勉警消人員，並暖心叮嚀同仁們在維護春節期間治安及交通時，務必注意安全及保暖；長徐雪玉、多位縣議員、各鄉鎮市長及各協勤民力大隊長等也亦到場感謝警消克盡職守，共同為民服務。

此外，花蓮縣警局指出，即日起至2月23日24時止實施「115年加強重要節日安全維護工作」，農曆春節期間將針對花蓮市中正路、中山路、中華路金三角商圈、東大門夜市等10處易壅塞路段，以及大禹嶺、合歡山等21處觀光景點及風景遊憩區，加強交通疏導與管制，並嚴格取締酒後駕車等交通違規，全力守護民眾生命、財產與交通安全，讓民眾安心、平安歡度春節。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

弱勢原民家宅修繕經費中央補助不足 台東縣府決議自籌經費支應

攜手「寒士吃飽30」行動 魏嘉賢逐戶送禮助弱勢過好年

【文章轉載請註明出處】