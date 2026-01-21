迎接春節連假 悅華、六福萬怡圍爐與住房優惠齊發

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店推出新春住房優惠。（桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供）

桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店2026年圍爐宴，主廚經典手路菜打造年味團圓饗宴。（桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供）

台北六福萬怡酒店推出三天兩夜新春連住優惠方案。（六福旅遊集團提供）

敘日全日餐廳2月3日起推出開工優惠「新春一路發」優惠最高68折起。（六福旅遊集團提供）

2026年農曆春節連假長達九天，飯店業者紛紛搶攻年節團圓與旅遊商機，推出結合圍爐宴與住宿的多元優惠方案，讓民眾不論返鄉團聚或規劃假期，都能輕鬆過好年。

2026年春節連假長達九天，正是闔家團圓與安排度假行程的最佳時機。桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店推出除夕圍爐宴與春節住房優惠，讓賓客可以享受團圓饗宴與度假樂趣。2月16日除夕夜，翠庭中餐廳推出「豐年除夕圍爐宴」，規劃六人、十人及尊榮包廂多款宴席選擇，價格8800元起，再贈精選紅酒及餐飲抵用券，席間安排熱鬧民俗技藝演出，在美饌佳餚與歡樂氣氛中迎接新春。多道寓意吉祥的經典年菜，包括菜色豐盛多元，包括古法勾翅佛跳牆、蒜茸粉條海大蝦、悅華黑椒烤梅肉、甘露油淋海石斑、富貴漢方燉全雞等經典手路菜，更為除夕夜增添滿滿儀式感。

廣告 廣告

同時，春節住房專案，除夕雙人一泊二食6599元起，初一開運價雙人一泊二食8099元起，入住房客自助式早餐與晚間消夜時段。夜間消夜供應客家梅干肉燥飯、擔仔麵、芋頭鹹粥、燒餅油條、蒸栗子地瓜、帶皮玉米筍，以及台式鹹酥雞、加熱滷味等豐富料理多款台式與中式料理，讓旅客在晚間輕鬆品嚐豐盛佳餚。翌日早餐則網羅南北特色料理，包括鹹香魯肉飯搭配魚鬆、招牌擔仔麵、鐵板煎蘿蔔糕，再加上小籠湯包、現沖牛肉湯，為假期補足滿滿元氣。

悅華大酒店緊鄰27洞國際標準高爾夫球場，結合高爾夫練習場與相關擊球優惠，是高球愛好者的度假首選；同時也規劃迷你高爾夫、旋轉滑水道、童樂園與星空電影院等多項休閒設施，從親子家庭到高爾夫玩家都能各得其樂，是最具年節氛圍的春節度假提案。

瞄準農曆春節出遊與返鄉人潮，台北六福萬怡酒店即日起至2月2日，推出三天兩夜新春連住優惠方案，售價1萬5888元，享雙人入住13坪豪華客房，以及兩日自助早餐，並贈送敘日全日餐廳自助午餐兩客、新春伴手禮一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒兩盒，與餐飲滿2000折500折價券。農曆春節連假期間1月27日至2月2日入住，再加碼清蒸蒜蓉龍蝦每人1隻。此外敘日Buffet則接續2月3日起至2月28日推出「開工新春一路發活動」，凡身分證含1、6、8等任兩碼，即享兩人同行第二位半價優惠，若平日用餐再享免服務費，優惠最高68折起。

六福萬怡規劃三天兩夜住房專案，專案搭配13坪的豪華客房，並附贈兩日敘日Buffet雙人早餐與一日午餐，若於1月27日至2月2日享用午餐再加碼贈每位成人清蒸蒜蓉龍蝦1隻，此外另外還有入住期間全館餐飲滿2000折500折價券，與價值千元的且象徵「致富」的大廳酒吧秩父威士忌兩杯，以及新春伴手禮一禮烘焙 法式蝴蝶酥原味及鹽之花風味各1盒，還有象徵「一元復始、萬象更新」好兆頭的六福新春紅包袋。

南港超人氣Buffet敘日全日餐廳則於2月3日至2月28日推出開工優惠「新春一路發活動」，凡賓客兩人同行並出示身分證字號任兩碼含1、6、8，即可享第二位半價，平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免，1、6、8任兩碼可為不同人之身分證，限兩人同行。敘日Buffet不分平假日皆都能暢吃北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣等頂級美味，假日再加碼享受醋蔥漬生蠔與鮮甜松葉蟹腳。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

《情感的價值》名利雙收 導演欣喜若狂

Lulu再秀婚紗照 撞媽30年前造型

動力火車攻蛋先「閉嘴」餓到哀哀叫