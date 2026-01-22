迎接春節9天長假 高公局提出多項交通疏導措施

為因應農曆春節9天假期即將到來，紓解返鄉及旅遊車潮，交通部高速公路局推出多項疏導措施，將於2月14日至2月22日執行春節連續假期交通疏導措施，提供民眾路段規劃資訊與即時路況更新。

高公局預估除夕前將有一波預計返鄉的短途車潮，除夕後則以過年旅次為主，初三雙向交通量最高，達平日1.5倍。因此高公局提出多項疏導措施，包含針對匝道封閉與儀控、高乘載管制、針對不同旅運特性，實施不同收費措施、開放路肩、替代道路規劃等相關措施，紓解年節車潮。

此外，高公局更呼籲民眾可多加利用「高速公路1968」手機APP查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，避開壅塞時段及路段。