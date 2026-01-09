迎接柯文哲拜會 韓國瑜親送「馬上幸福」春聯

柯文哲率民眾黨黃國昌、陳昭姿拜會韓國瑜，韓國瑜致贈「馬上幸福」給柯文哲。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲今（1/9）天下午前往立法院拜會院長韓國瑜，兩人見面時都展現笑容，韓還客氣說「應該是在樓下恭迎你。」韓國瑜更親送「馬上幸福」春聯給柯，並表示「祝福柯主席新的一年馬上幸福。」

為了推動《人工生殖法》修法納入代理孕母解禁，柯文哲上週先前往立法院拜會藍綠黨團，不過衛環委員會昨天（1/8）日初審《人工生殖法》修正草案時，朝野意見歧異，將擇期繼續審查。

柯文哲今天下午再度前往立法院拜會韓國瑜，會談採閉門模式，預料將觸及《人工生殖法》議題。

廣告 廣告

據了解，按照原定規劃，柯文哲、韓國瑜先在立法院紅樓一樓會合，並一同前往第二會客室，不過下午1時36分，柯文哲就在立委黃國昌、陳昭姿陪同下從民眾黨團走路到紅樓，並隨即步上紅樓，但柯不小心搞錯方向，碰巧遇到正要出發的韓國瑜，兩人隨即握手。

韓國瑜接著拿出手上的「馬上幸福」春聯，親自送給柯，並表示「祝福柯主席新的一年馬上幸福。」

柯文哲率民眾黨黃國昌、陳昭姿拜會韓國瑜。廖瑞祥攝

民眾黨前主席柯文哲拜會立法院長韓國瑜。陳祖傑攝

民眾黨前主席柯文哲拜會立法院長韓國瑜。陳祖傑攝

更多太報報導

代理孕母引激辯！石明謹舉百名泰女遭騙到國外關押取卵：有想好如何應對嗎？

傳主動參與「柯韓會」 王世堅駁斥：明天將不出席

柯文哲明下午拜會韓國瑜 續拚代理孕母解禁