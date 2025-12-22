迎接歲末大型活動 中市府「四大安全方案」 盧秀燕：啟動第二階段升級維安至元宵



台中市長盧秀燕今(23)日在市政會議中表示，感謝警察局及所有第一線同仁堅守崗位，守護市民安全。為迎接年底慶典活動，中市府啟動第二階段升級維安應變專案，從即日起至元宵節，推動細胞簡訊示警、監視系統強化、清楚疏散動線與人力配置等四大安全方案，全面守護市民與遊客安全，讓各項慶典活動在安心無虞的環境下順利進行。

盧市長表示，針對日前北捷發生的隨機攻擊事件震驚全國，也引發民眾恐慌，台中市政府於12月19日第一時間即全面升級警戒，啟動第一階段維安應變機制，由警察局、消防局、交通局及民政局等跨局處即刻投入，強化各大場站與公共空間安全。她分享，有市民反映孩子假日獨自搭捷運返家，因看見大批警力進駐而感到安心，正是市府第一時間進行第一階段的維安應變工作。她感謝所有同仁即時投入執勤，保護城市，保護市民。

盧秀燕指出，隨著新年將至，自這週末起「台中Hi8 全城開趴」系列活動接力登場，包括五月天一連6天的演唱會及跨年晚會，市府已提前啟動第二階段升級維安應變專案，並將持續至元宵節。相較第一階段針對96處重要據點的強化部署，第二階段將擴大涵蓋各大型活動場域，全面升級警力與人力配置，由她擔任指揮官、各局處設立應變中心，並實施「四大安全方案」，結合細胞簡訊機制、完善監視系統、清楚規劃疏散動線與設備配置，以及全面盤點警消守望相助與保全人力，確保活動安全無虞。

盧秀燕補充提醒，年底重大活動將實施兩種檢查，包括場地全面安檢及人員安檢，請民眾配合。市府也呼籲民眾遵循活動五大安全須知，包含第一，務必認清自身所在位置及疏散路線；第二，隨身準備簡易照明設備，如手機照明燈或手電筒；第三，發生事故時立即撥打110通報；第四，配合現場指揮有序疏散，避免推擠；第五，確實遵守禁帶物品規定，包含槍枝、腐蝕性化學物品、酒精及鞭炮等物品皆禁止攜帶，請歌迷與民眾共同遵守，確保活動安全。

副市長鄭照新表示，台中除耶誕節系列活動，接續將迎來五月天、頑童演唱會及跨年等多場大型活動，人潮密集、時間拉長，維安壓力隨之升高，加上日前北部隨機傷人事件，市府更不敢掉以輕心，因此自即日起提前部署、全面升級維安，不僅著眼跨年單日，而是確保每一場活動安全無虞。市府成立府一層層級維安應變中心，由盧市長親任指揮官，自即日起至元宵節，整合警政、消防、衛生及民政等量能，推動四大安全方案，同時宣導民眾遵守安全須知與禁帶物品規定，期讓市民與遊客在安心環境中，開心享受各項節慶活動。

