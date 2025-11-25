美國防部推進金穹防禦計畫 增進飛彈攔截效能

記者賴韋廷／綜合報導

美國太空系統指揮部（SSC）發言人25日證實，美國太空軍已授予合約給數家未公開身分的承包商，將各自打造用於金穹（Golden Dome）計畫的太空攔截器（SBI）及相關系統原型，準備投入競爭。

軍聞網站「Space News」報導，太空軍授予的合約內容涵蓋太空攔截器及相關系統的原型製作，合約金額及承包商名稱均未對外透露。報導指出，太空攔截器將用於攔截處於上升（boost）階段的彈道飛彈，該階段飛彈的火箭引擎仍在運作，紅外線訊號強，因此易於追蹤，但能夠反應的時間也較短，因此必須在低軌道部署太空攔截器，提升攔截成功率。

「金穹」系統為多層次的整合式防禦架構，結合飛彈預警衛星、「長程鑑別雷達」（LRDR）陣列、先進防空飛彈、次世代攔截彈（NGI）與導能武器，能夠覆蓋敵方彈道飛彈的所有飛行階段，進而增進攔截效能。

美國太空軍授予多家承包商合約，打造太空攔截器原型，啟動建構金穹系統。（取自諾格集團網站）