迎接環保教育站2.0 動員清掃耕福田

為了迎接全新的晉巷工業區慈濟環保教育站，88位馬六甲慈濟志工與民眾，不分男女老少，用心打掃每一個角落。

低頭彎腰拔除雜草、清掃散落的枯葉，裡裡外外都仔細清潔，88位慈濟志工和民眾共同為新的晉巷工業區慈濟環保教育站進行大掃除。

慈濟志工 陳光福：「講不累是騙人的，但是我們做了，我們就高興，就沒有想到累，只要有得做就高興。」

慈濟志工 黃海珉：「這環保站是我們一位師兄，靖康師兄，他是讓出來，讓我們來做環保，它將會是一個不同的環保站，因為我們朝著一個，環保站2.0的方向去操作。」

慈濟志工 陳靖康：「現在我們是做健身中心，所以可以再發揮更大的良能，就做這個環保站，不只是給慈濟，而且是給這邊，全部的工業區公司，都可以一起來做環保。」

志工黃秀鳳帶著家人前來付出，將心意化作祝福，為活動增添溫暖。

志工 黃秀鳳：「那麼巧是我先生的正日的生日，我覺得這個因緣很巧合，我就拉著孩子，我就跟孩子講，我講，你可以不用送你父親東西，但是你一起來做這一個福田。」

黃秀鳳的先生 許志榮：「就比較不一樣，今天第一次生日來清草，流一點汗 當做運動一下也是好，讓自己積一點福德，再幫家人積一點福德。」

黃秀鳳的兒子 許翔傑：「現在在考試著，過來這裡放鬆一下心情，掃葉子，我覺得滿爽一下，可以把煩惱掃掉。」

慈濟馬六甲分會執行長 羅綉甄：「把大家凝聚起來，一起做打掃，一起為我們的這個環保站來做規畫。」

聆聽未來規劃，志工們齊心打造環保教育站，邁向淨零碳排的學習場域。

