迎接立冬！超商搶火鍋商機 迷你客製自選鍋PK湯底區
隨著立冬節氣即將到來，各大超商與連鎖餐飲業者紛紛推出多元鍋物商品，搶攻秋冬火鍋市場。超商業者針對客製化鍋物趨勢，推出個人份量食材與自選火鍋，讓消費者免開火也能享用熱騰騰的火鍋；另有業者提供鍋物食材優惠與湯底專區。連鎖餐飲如牛肉麵店、炸雞店也加入戰局，紛紛推出麻油鍋、麻油雞湯等應景商品，滿足民眾在寒冷季節的進補需求。
隨著11月7日立冬節氣將至，各大超商看準年輕人喜愛的鍋物客製化趨勢，紛紛推出創新商品。其中一家超商引進近百項個人份量食材，打造迷你自選火鍋，讓一個人也能輕鬆享用火鍋。消費者表示，一個人鍋非常方便，冬天想吃鍋時不必跑很遠，在樓下超商就能買到多種口味的小鍋。另一位消費者分享，超商提供的火鍋內有貢丸和芋頭貢丸等配料，可以直接微波加熱食用，非常便利。
隨著天氣轉涼，吃鍋需求大增，超商業者預估今年整體火鍋相關業績將上看10億元。另一家超商則推出指定火鍋和海鮮食材任兩件85折優惠，包括金目鱸魚清肉、牛五花火鍋片等，適合家庭聚餐使用，黃金煎餃和鮮肉熟水餃也有特別優惠。此外，還有超商提供鍋物周邊，在指定店鋪的湯底專區推出任兩件77折的優惠，商品包括知名餐廳的麻辣鴨血豆腐、酸菜白肉鍋，以及好評回歸的花雕雞湯和薑母鴨湯，讓消費者在家也能煮出名店級的火鍋風味。
連鎖餐飲業者也不甘示弱，紛紛推出應景新品。連鎖火鍋店與台酒聯名打造台酒飄香麻油鍋；連鎖牛肉麵店則與油廠合作，推出麻油雞湯和麻油雞湯麵；連鎖炸雞店也搶攻米血麻油雞湯市場。各家業者皆把握立冬商機，紛紛祭出優惠或推出新品，目標就是要讓消費者在寒冷的季節裡能夠進補又吃得飽。
更多 TVBS 報導
優格出現「塑膠零件」嚇壞民眾 業者致歉：產線噴頭零件掉落
樂天桃猿封王！7-11宣布限時優惠 泡麵、飲料都有折扣
冷冬暖身首選！ 2025最夯平價連鎖鍋物TOP10出爐
雙11戰火10月底就開打！ 1折PK抽清空購物車
其他人也在看
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、iPASS一卡通等優惠一次看
行政院普發一萬元已於11月5日起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大支付平台回饋重點，包括LINE Pay、iPASS一卡通、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
【普發一萬】940萬人線上登記選哪家銀行最划算？一表看15家銀行最高加碼11萬
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 6 天前
雙11環保杯/保溫瓶推薦： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！入冬喝熱飲快入手
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙11購物節優惠，小編為你找到了買1送1的熱銷款、韓星最愛的人氣款、高顏值的實用款...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前
立冬注意保暖！!雙11爆殺優惠曝光 SNOW PEAK、Columbia羽絨外套、發熱被1111元起｜揪愛Mei推薦
今年立冬爲11/7星期五，表示冬季自此開始，你的「過冬裝備」準備好了沒？根據中央氣象署預報，入冬後東北季風來襲，早晚溫差恐明顯變大，還在穿薄外套冷到皮皮挫，揪愛Mei提醒大家「千萬別等冷到受不了才準備保暖用品，現在就是囤貨黃金期」！本週正好遇上年度最強檔「雙11購物節」，各大電商平台紛紛端出保暖配件、秋冬服飾的「殺紅眼」優惠，像是人氣品牌推出輕量羽絨外套下殺、風衣外套 1.2 折起、法蘭絨毛毯買一送一、限時免運等優惠，一次補齊整套「保暖小心機」，無論是通勤、約會或在家追劇，都能保暖又有型。Yahoo精選購 ・ 1 天前
限時3折起！LV、LOEWE、CELINE、FENDI 快閃價太心動，雙11完整優惠攻略偷偷告訴你
LVMH集團品牌日下殺3折起，限時超特惠入手精品包，甚至一省就省快4萬，這波優惠真的太強了。包含話題不斷的LV經典老花、CELINE凱旋門包、LOEWE Puzzle與Pebble系列、FENDI Baguette等熱門款式。這些包不只是在時尚圈有地位，更是許多名人私服愛用的真實入坑包。從可甜可鹽的迷你包，到實用度滿分的托特包與長夾，每一款都能展現不同的風格魅力。Yahoo好好買 ・ 8 小時前
行李箱推薦、雙11撿便宜！American Tourister瘋降5折起、Deseno買2送11超狂、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備...趁著一年一度的雙11優惠，正好可以撿便宜！旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！這篇再同場加映其他超人氣的話題行李箱，像是可客製化的CASETiFY Travel行李箱、容量大升級的胖胖箱、載重更好推的5輪行李箱、幽默到不行的凹痕撞擊箱等等，這些到底在紅什麼？快來一起看看小編開箱和網友爆好評的行李箱有哪些吧！Yahoo精選購 ・ 7 小時前
雙11必買暖冬神器Top 10：超夯暖手寶、按摩眼罩、泡腳機限時優惠 年末交換禮物清單｜揪愛Mei推好物
雙11購物節起跑，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年度最優惠檔期入手，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著立冬天氣漸轉涼，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己一一比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，趁雙11入手最划算，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 19 小時前
普發一萬怎麼花最聰明！這幾家銀行領現金還能抽獎 8款養生茶、沖泡飲正夯 秋冬暖心暖身必喝｜揪愛Mei推薦
普發一萬11/5上路（https://10000.gov.tw/），開放登記日起前五天採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，直到明年4月30日前都能登記，款項最快將於11月11日起依各銀行作業程序陸續入帳。Yahoo精選購 ・ 1 天前
普發一萬怎麼領最賺？八大公股銀加碼抽iPhone 17、送刷卡金 優惠看這裡
政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於本周三（5日）開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。Yahoo奇摩股市 ・ 3 天前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
雙11囤貨必買！魚油、膠原蛋白、青春露狂降免組團最高40%回饋 團媽一次囤好貨、點數爽爽賺｜揪愛Mei推薦
雙11購物節進入最高潮！Yahoo購物中心今年「11.11買買節」正檔祭出超狂優惠，被網友封為「最強回饋王」，11/7～11/11活動期間天天都有驚喜，包含「每日抽11111點OPENPOINT」、全站消費免組團最高回饋40%購物金，以及每日早上10:00準時開搶的爆品限時特賣，讓人忍不住手滑不停，揪愛Mei還發現今年雙11超適合囤貨，像魚油、膠原蛋白、青春露通通有感降價，買越多賺越多、回饋直接入帳，讓人買到手軟、荷包卻越買越滿！Yahoo精選購 ・ 1 天前
普發1萬催買氣 電商揭「萬元Top10熱銷榜」
[NOWnews今日新聞]全民「普發1萬」登記開跑，也成為年底最強消費催化劑。Yahoo購物觀察，萬元價格帶商品買氣持續攀升，3C科技、智能家電與精品黃金等高單商品表現亮眼。Yahoo購物今（6）日也...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
普發一萬引爆消費熱潮 SOGO周年慶拚首日13.2億元業績
遠東SOGO台北三店周年慶今（6）日登場，為期12天，遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年百貨零售業有望迎來第四季的強勁成長，主要動能來自政府普發一萬元現金政策。她指出，雖然截至8月底整體零售銷售與去年相比仍屬持平，但預期消費者將把資金留在年末，推升年底一波「消費大爆發」。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
普發一萬咖啡買一送一放大！媽祖好神卡全家普發放大3重奏優惠
普發一萬要把錢放大！全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」，以及ATM領現加碼享Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋等專屬優惠！景點+ ・ 1 天前
全支付慘爆「盜刷潮」官方急發4點聲明！他被連刷20筆「一夜損失8萬」
行動支付平台「全支付」近日頻傳遭盜刷事件，甚至有用戶在在外送平台Foodpanda遭連刷20筆，損失逾8萬元；對此，全支付母公司全聯緊急發布4點聲明，提醒民眾詐騙手法日新月異，務必提高警覺，若發現異常交易應聯繫銀行及全支付客服。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【一文看懂】普發一萬登記！全台18家銀行超狂加碼 抽iPhone、最高11萬
普發現金1萬開跑！今（5）日上午8時起至11月9日為期5天開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月10日起全面開放登記，18家銀行推出加碼優惠，包括抽iPhone 17、現金、點數回饋，《三立新聞網》帶您一次了解。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發萬元上路》麥當勞「買一送一」開跑！2份餐點百元有找 還送車牌造型得來速卡
隨著全民普發現金即將上路，麥當勞宣布今（5）日起推出「歲末雙享祭」優惠活動，從早餐到宵夜時段，集結4大主題優惠，包含「早安雙享59元起」、「經典雙享99元起」、「雙人雙享209元起」，以及「7大飲品買一送一」，讓消費者的萬元現金加倍發揮。四大優惠怎麼選？「歲末雙享祭」活動自11月5日起至12月9日止，顧客可於餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及麥當勞App手機點餐......風傳媒 ・ 1 天前
雙11黃金鑽石2折起再抽金豆！GIA鑽戒、1克拉培育鑽$11,111入手攻略
一年一度的雙11購物節盛大登場，除了服飾、3C，今年更不能錯過的是黃金與鑽石的超值優惠！你是否曾夢想擁有一克拉的閃耀鑽石，卻總覺得價格高不可攀？或者想為自己添購一件經典黃金飾品，卻遲遲等不到最佳時機？現在，你的機會來了！Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週，全館2折起，滿萬再享抽金豆機會，挑戰市場最低價！從日常佩戴到投資保值，8 款精選黃金鑽石商品，讓你輕鬆入手人生第一件珠寶，或是升級你的收藏！Yahoo好好買 ・ 1 天前
雙11鞋款購物指南：TOP8必收鞋櫃清單，瑪莉珍鞋兩千有找、樂福鞋優惠45折起！|揪愛Mei推好物
迎接冬天，衣櫃該換季、鞋櫃當然也要跟上時尚節奏，趁著年度大擋雙11的超級折扣，「揪愛Mei」整理了一秒變靚的勸敗級鞋款TOP8，無論是氣質文青系、潮流運動系，還是低調極簡系，都能踩出自己的風格，搭配優惠正划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
今彩539頭獎1注獨得8百萬！ 獎落這縣市
台彩今（5）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號。派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注、貳獎166注；今彩539頭獎獎金800萬元，從台南市的「上福商行」開出。中獎彩券行。圖／翻攝自台彩官台視新聞網 ・ 20 小時前