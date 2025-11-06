迎接立冬！超商搶火鍋商機 迷你客製自選鍋PK湯底區

隨著立冬節氣即將到來，各大超商與連鎖餐飲業者紛紛推出多元鍋物商品，搶攻秋冬火鍋市場。超商業者針對客製化鍋物趨勢，推出個人份量食材與自選火鍋，讓消費者免開火也能享用熱騰騰的火鍋；另有業者提供鍋物食材優惠與湯底專區。連鎖餐飲如牛肉麵店、炸雞店也加入戰局，紛紛推出麻油鍋、麻油雞湯等應景商品，滿足民眾在寒冷季節的進補需求。

連鎖超商推出迷你自選火鍋。（圖／TVBS）

隨著11月7日立冬節氣將至，各大超商看準年輕人喜愛的鍋物客製化趨勢，紛紛推出創新商品。其中一家超商引進近百項個人份量食材，打造迷你自選火鍋，讓一個人也能輕鬆享用火鍋。消費者表示，一個人鍋非常方便，冬天想吃鍋時不必跑很遠，在樓下超商就能買到多種口味的小鍋。另一位消費者分享，超商提供的火鍋內有貢丸和芋頭貢丸等配料，可以直接微波加熱食用，非常便利。

連鎖超商推出湯底專區商品。（圖／TVBS）

隨著天氣轉涼，吃鍋需求大增，超商業者預估今年整體火鍋相關業績將上看10億元。另一家超商則推出指定火鍋和海鮮食材任兩件85折優惠，包括金目鱸魚清肉、牛五花火鍋片等，適合家庭聚餐使用，黃金煎餃和鮮肉熟水餃也有特別優惠。此外，還有超商提供鍋物周邊，在指定店鋪的湯底專區推出任兩件77折的優惠，商品包括知名餐廳的麻辣鴨血豆腐、酸菜白肉鍋，以及好評回歸的花雕雞湯和薑母鴨湯，讓消費者在家也能煮出名店級的火鍋風味。

連鎖餐飲業者也不甘示弱，紛紛推出應景新品。連鎖火鍋店與台酒聯名打造台酒飄香麻油鍋；連鎖牛肉麵店則與油廠合作，推出麻油雞湯和麻油雞湯麵；連鎖炸雞店也搶攻米血麻油雞湯市場。各家業者皆把握立冬商機，紛紛祭出優惠或推出新品，目標就是要讓消費者在寒冷的季節裡能夠進補又吃得飽。

