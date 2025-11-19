迎接美國250周年 鈴鐺、退伍軍人帽…紀念商品掀起熱潮
隨著美國即將在2026年慶祝建國250周年，全美各地紀念商品熱潮滾滾而來。從紀念幣到徽章、從服飾到家庭擺設和限量收藏品，設計多元，其中由退伍軍人參與製作的紀念帽，近來在社媒引關注，不少民眾將其視為向軍人家庭與國家歷史致敬的方式。而一些民眾則將帶有美國250年生日元素的鈴鐺，提前掛上今年的聖誕樹，喜慶又別緻。
「聖誕飾品每年都差不多，但今年的這個很不一樣」，南加州華人瑜伽協會前會長李曉佳說，當她看到帶有United State of America 250th Anniversary 1776-2026字樣的紅色鐘鈴時，立即下單，「不知為什麼，心裡特別感動」，李曉佳的先生Rob Robinson生前是美國陸軍退伍軍人，參加過越戰，三年多前過世，「他生前每年的國慶節和退伍軍人節，都會在家前院升美國國旗，先生特別熱愛這個國家」，李曉佳表示，美國250年生日，雖然只是一個簡短文字代表的美國歷史，卻讓她再次感受和先生的連接，一個外來移民和美國的連接。
一位女士近日在網路分享，她的父親是越戰老兵，長年不願多談服役經歷，但身為家人深知其背後的付出。為迎接美國250周年，她希望能以更具象徵意義的方式向父親致敬。她表示，傳統的卡片、紀念物或謝禮，已不足以表達情感，因此選擇一款以美國歷史象徵為主題的紀念帽，這也將是她今年聖誕節送給父親的禮物，她以父親和國家自豪。「這份禮物不僅讓下一代得以理解祖父過往，也讓家族在國家紀念時刻找到另一種聯結方式。」
帶有美國建國250周年元素的紀念帽多種多樣，其中一款由美國退伍軍人創立的工坊製作的紀念帽，設計包含白頭鷹、自由女神像、自由鐘與美國國旗等圖案，「1776–2026美國建國250周年」的綉字更顯用心。工坊表示，每一頂帽子皆由工匠手工製作，希望透過象徵性符號，呈現美國建國歷程中的自由與犧牲。
多位移民美國幾十年的華人老移民表示，傳統美國人非常熱愛這個國家，比如國慶節、退伍軍人節，很多民眾都會自發在門前插上星條旗，穿上帶國旗、國徽元素的T恤和棒球帽，大型國慶年份，更會帶動紀念商品與文化項目熱度。格蘭杜拉華裔居民李太太表示，她來美30年，從在南達科他州留學，到畢業後前往洛杉磯工作，對傳統美國人的愛國情懷感同身受，而在她的人生中，能夠經歷美國建國250周年，深感幸運。
